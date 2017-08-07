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Романюк пояснив, чому відмовився обиратися до нового ВСУ

Понеділок, 7 серпня 2017, 16:33

Голова Верховного Суду Ярослав Романюк пояснює свою відмову від призначення в новий склад суду особистими причинами.

Про це він заявив під час брифінгу.

"Це особисті причини. Я не вважаю за необхідне виносити їх на загальне обговорення", - сказав голова суду.

Він рішуче відмовився обговорювати ці причини, назвавши це своєю особистою справою.

Як відомо, 27 липня Вища кваліфікаційна комісія суддів визначила переможців конкурсу на 120 посад суддів нового Верховного Суду.

Романюк також був серед переможців конкурсу, але в останній момент подав заяву про відмову від участі.

Українські новини

Теми: судкадри
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