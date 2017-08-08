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У Пакистані через вибух постраждали 22 людини

Вівторок, 8 серпня 2017, 01:58

У Пакистані в результаті вибуху в понеділок, щонайменше, 22 людини отримали поранення.

Про це повідомляє Reuters.

Вибух стався в місті Лахор на сході країни. Вибухнула бомба, яка була закладена у вантажівці з фруктами. Зараз експерти вивчають уламки.

Поки жодне з угрупувань не взяло на себе відповідальність за те, що трапилося.

Минулого місяця в Лахорі терорист-смертник з угруповання пакистанських талібів вбив, щонайменше, 25 осіб. Серед загиблих було багато поліцейських.

"Українська правда" у Threads

Теми: вибух
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