У Пакистані через вибух постраждали 22 людини
Вівторок, 8 серпня 2017, 01:58
У Пакистані в результаті вибуху в понеділок, щонайменше, 22 людини отримали поранення.
Про це повідомляє Reuters.
Вибух стався в місті Лахор на сході країни. Вибухнула бомба, яка була закладена у вантажівці з фруктами. Зараз експерти вивчають уламки.
Поки жодне з угрупувань не взяло на себе відповідальність за те, що трапилося.
Минулого місяця в Лахорі терорист-смертник з угруповання пакистанських талібів вбив, щонайменше, 25 осіб. Серед загиблих було багато поліцейських.