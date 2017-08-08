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Варшава у вересні остаточно вирішить щодо зображення Львова у паспортах

Вівторок, 8 серпня 2017, 16:12

Остаточне рішення про те, які зображення будуть розміщені в новому польському паспорті, буде прийняте у вересні.

Про це повідомили в МВС Польщі, передає Європейська правда із посиланням на Gazeta Prawna.

У відомстві наголосили, що інтернет-голосування щодо мотивів, зображених на сторінках нового паспорта, має характер громадського обговорення.

"Представлені мотиви вказують на постаті, події, місця і символи, пов’язані з відновленням незалежності Польщі в 1918 році. Ще раз підкреслюємо, що жодного рішення наразі не прийнято. Зараз важко передбачити, які зображення будуть обрані" - повідомили в МВС Польщі, коментуючи протест Литви і України щодо можливо розміщення у паспортаз зображень з Вільнюса і Львова.

Нагадаємо, наступного року до сторіччя незалежності у Польщі буде випущено паспорт у новому дизайні. На його сторінках, серед інших зображень, буде Меморіал орлят у Львові.

Також в мережі триває народне голосування за інші зображення. Серед запропонованих варіантів є розташовані у Вільнюсі Святі ворота, відомі як Ворота Світанку або Остра брама.

Литва минулого тижня відреагувала на цю ініціативу. Глава МЗС викликав тимчасового посла Польщі і попередив, що такого не повинно бути.  

У понеділок у Міністерстві закордонних справ України вручили ноту протесту послу Польщі в Україні Яну Пєкло, повідомивши, що останні дії Варшави негативно вплинуть на двосторонні відносини.

Детальніше про конфлікт читайте у матеріалі "ЄвроПравди": "Скандал за паспортом: чи достатньо відреагувала Україна на польську провокацію"

Теми: Польща
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