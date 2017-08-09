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Українська сторона СЦКК: бойовики блокують відкриття КПВВ "Золоте"

Середа, 9 серпня 2017, 05:49

НЗФ ОРЛО блокують відкриття  КПВВ "Золоте" - другого пункту пропуску через лінію зіткнення в Луганській області, ускладнюючи гуманітарну ситуацію на Донбасі.

Про це йдеться у заяві української сторони СЦКК, опублікованій прес-центром штабу АТО.

"Українська сторона СЦКК неодноразово зверталася до російської сторони СЦКК щодо сприяння у відкритті КПВВ "Золоте", але і досі, будь-яка реакція керівництва ОРЛО на ці звернення відсутня", - повідомили українські військові.

На сьогоднішній день між Луганською областю та ОРЛО функціонує лише один єдиний пішохідний КПВВ "Станиця Луганська" по мосту через річку Сіверський Донець.

СЦКК зазначає, що перший заступник Голови СММ ОБСЄ в Україні Александр Хуг особисто пройшов по ньому пішки з багажем у 35-градусну спеку та пересвідчився що він давно потребує ремонту, а сам перехід по ньому за складних кліматичних умов доволі важкий.

Хуг зазначив, що для переміщення людей та автомобілів через лінію зіткнення на Луганському напрямку необхідно відкрити повноцінний контрольний пункт в’їзду-виїзду.

Українська сторона повідомляє, що КПВВ "Золоте" поблизу міста Попасна майже повністю готовий.

"Свідоме блокування вирішення цього питання свідчить про те, що керівництво ОРЛО продовжує цинічно ігнорувати інтереси цивільного населення по обидва боки лінії зіткнення, демонструє зацікавленість у погіршенні гуманітарної ситуації в регіоні та прагне подальшого загострення протистояння на Донбасі", - заявляє українська сторона СЦКК.

Ще один пропускний пункт  дозволить перерозподілити частину пасажиропотоку та в значній мірі розвантажить КПВВ "Станиця Луганська", крім того, відкриття КПВВ "Золоте", дозволить провести якісний ремонт мосту, технічний стан якого загрожує безпечному пересуванню по ньому мирного населення.

Теми: Луганська областьАТО
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