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Суду передали матеріали ще 4 екс-депутатів Криму у справі про держзраду

П'ятниця, 1 вересня 2017, 13:17

Кримська прокуратура направила до суду обвинувальні акти щодо ще чотирьох екс-депутатів Верховної Ради Криму, яких підозрюють у державній зраді, що призвела до окупації півострова.

Про це повідомила прес-служба Генпрокуратури.

"Прокуратурою Автономної Республіки Крим за результатами проведеного спеціального досудового розслідування направлено до суду обвинувальні акти стосовно ще 4-х колишніх депутатів Верховної Ради АР Крим, які обвинувачуються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада)", - йдеться у повідомленні.

Прес-служба зазначає, що слідчі отримали докази, що колишні депутати у березні 2014 року сприяли окупації Криму.

"Зокрема, вони незаконно прийняли ряд постанов, у результаті чого було створено нелегітимне державне утворення "Республіка Крим", - зазначають у прокуратурі.

Цим людям загрожує позбавлення волі на строк від 12 до 15 років.

Окрім того, у повідомленні вказано, що кримська прокуратура скерувала до суду 53 обвинувальні акти стосовно колишніх депутатів Верховної Ради Криму.

Українська правда

Теми: Кримсправа про держзраду
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