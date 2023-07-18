Після відкриття реверсивного руху на Кримському мосту виникли черги із сотень автомобілів, також до мосту зігнали "масовку" з окупованої частини Запорізької області, щоб вони допомогли автомобілістам у заторі.

Джерело: російська служба BBC, Крим.Реалії

Деталі: Повідомляється, що черги на Кримський міст зросли до сотень автомобілів із кожного боку після того, як вночі відкрили реверсивний рух однією зі смуг.

З боку Тамані в черзі приблизно 400 автомобілів, з боку Керчі - 320.

Уночі на Кримському мосту частково відновили рух автомобілів у реверсивному режимі крайньою правою смугою напрямку Тамань-Керч.

Центр національного спротиву повідомляє, що Росія зганяє студентів з окупованої частини Запорізької області, щоб вони допомогли автомобілістам у заторі на трасі до Криму.

Дослівно: "Усе це подається як ініціатива молоді, але насправді всі псевдогромадські рухи на кшталт "Молода гвардія" та інші окупаційні утворення, до яких окупанти записують молодь під різними приводами, отримали вказівку забезпечити масовку вздовж автошляху".

Що було раніше: Російський Мінтранс заявив, що запустив двосторонній рух однією смугою Кримського мосту вночі 18 липня.

Окупанти заявили, що рух Кримським мостом спочатку планують запустити в реверсному режимі по одній смузі. 17 липня опівночі мали запустити перші вантажні тестові автомобілі – і якщо все буде добре, то з першої години ночі мали дозволити проїзд легковим авто.

Також росіяни повідомили, що збираються запустити двосторонній рух однією стороною Кримського мосту 15 вересня, а другою стороною – у листопаді, один проліт мосту відновленню не підлягає.

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