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Пограничники зачитали Саакашвили админпротокол о нарушении границы

Вторник, 12 сентября 2017, 10:47
Пограничники зачитали Саакашвили админпротокол о нарушении границы

Представитель Государственной пограничной службы зачитал Михеилу Саакашвили административный протокол о незаконном пересечении ним украинской госграницы.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Это произошло во вторник возле львовской гостиницы "Леополис" в присутствии журналистов, народных депутатов и адвокатов Саакашвили.

Саакашвили на это сказал, что хорошо разбирается в юриспруденции и знает, что протокол должны были вручить в течение трех часов после предполагаемого нарушения им границы, сейчас же попытки пограничников сделать это являются незаконными.

"Если бы они принесли этот протокол в течение трех часов, когда мы пересекли границу - они не могут сказать, что я где-то прятался, я был на главной площади Львова вместе с тысячами львовян - я бы взял без вопросов этот протокол. Но то, что сейчас они приносят - это нарушение закона", - сказал экс-президент Грузии.

Его адвокаты подтвердили правдивость этого заявления, ссылаясь на нормы Кодекса об административных правонарушениях. Они заявили, что это первое нарушение со стороны пограничников касательно процедуры вручении этого протокола Саакашвили.

Пограничник зачитывает Саакашвили админпротокол о нарушении им границы
Пограничник зачитывает Саакашвили админпротокол о нарушении им границы
Скрин-шот с трансляции телеканала NewsOne

По словам присутствующего депутата ВР Юрия Деревянко, ознакомление с протоколом - длительная процедура, которая может занять около часа.

Как известно, 10 сентября лишенный украинского гражданства Саакашвили, экстрадиции которого требует Грузия, прорвался в Украину с территории Польши.

Изначально планировалось, что он пересечет границу в пункте пропуска "Краковец", однако Саакашвили воспользовался пунктом "Шегини" и не прошел пограничный контроль с украинской стороны. Затем он поехал во Львов.

В МВД заявили, что во время "прорыва" границы сторонниками Саакашвили 11 полицейских и 5 пограничников получили телесные повреждения.

Полиция открыла уголовное производство по факту незаконной переправки лиц через границу (ст. 332), а также за сопротивление работнику правоохранительного органа при исполнении им служебных обязанностей (ч. 2 ст. 342).

По данным МВД, кроме Саакашвили "незаконно" проникли в Украину депутаты Верховной Рады от "Батькивщины" Юлия Тимошенко и Сергей Власенко, внефракционные Юрий Деревянко и Дмитрий Добродомов, представитель "Самопомочи" Павел Костенко. Нардепы же уверены, что закон не нарушали.

Темы: СаакашвилиПограничная служба
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