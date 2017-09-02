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РФ офіційно не повідомляла про місце проживання Януковича - Горбатюк

Субота, 2 вересня 2017, 18:46
РФ офіційно не повідомляла про місце проживання Януковича - Горбатюк

До обрання запобіжного заходу екс-президенту Віктору Януковичу невизначення його точного місця проживання не матиме юридичних наслідків.

Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" повідомив керівник Департаменту спеціальних розслідувань Генпрокуратури України Сергій Горбатюк.

"На сьогодні в офіційний спосіб від правоохоронних органів Російської Федерації ми не отримали відповіді про місце проживання на території Росії колишнього президента", - заявив він.

"Ми неодноразово направляли клопотання до РФ... Повідомлення про відмову в екстрадиції ми отримали, а за місцем проживання просто не отримали відповіді з цих питань", - сказав Горбатюк.

Він повідомив, що дані про проживання Януковича в Ростові-на-Дону надійшли до прокуратури від його адвокатів.

"Юридичних наслідків це не понесе. Якби щодо нього було обрано запобіжний захід, наприклад, з перебуванням під домашнім арештом, а він відповідно не проживав за вказаною адресою - це мало б юридичний наслідок. А так це може вказувати лише на неправдивість даних його захисників", - зазначив Горбатюк.

Як повідомлялося, 25 серпня співак Йосип Кобзон заявив, що Янукович живе в селищі Баковка Одинцовського району Московської області поряд із ним. 

Після цього журналісти повідомили, що Янукович живе в підмосковному селі Баковка на вулиці Лісовій в будинку за понад 4 мільйони доларів.

У свою чергу 27 серпня адвокат Януковича Віталій Сердюк заявив, що інформація про адресу проживання Януковича в с. Баковка є фейком.

1 вересня "Медуза" повідомила, що екс-президент Віктор Янукович живе на державній дачі в підмосковній Баковці по вулиці Паркова алея, 11, де раніше була дача маршала Семена Будьонного. 

Прес-служба МВС РФ спростувала цю інформацію. 

У березні цього року адвокат Януковича Віталій Сердюк стверджував, що екс-президент постійно проживає в Ростові-на-Дону за адресою вул. Єременка, 81В.

Водночас прокурор військової прокуратури Руслан Кравченко заявив, що за цією адресою ніхто не проживає.

Теми: ЯнуковичГенпрокуратура
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