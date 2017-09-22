Хроніка 22 вересня. У Раді битва за моркву, а Табачника атакують квітами

Найцікавіше: 2004. "Темники" почали випереджати події 2005. Юрій Єхануров очолив уряд 2010. СБУ тисне на істориків 2011. Студенти борються з міністром Табачником

2001, субота

– Лідер Партії регіонів Микола Азаров допустив об’єднання з "Нашою Україною". Віктор Ющенко теж уже натякав, що регіонали йому потрібні для "прориву на сході України".

2003, понеділок

– Посол України в Румунії Антон Бутейко подав у відставку через принципову незгоду з участю України у формуванні Єдиного економічного простору. Президент Кучма відставку прийняв.

2004, середа

– "Темник" випередив подію.

На трьох українських телеканалах вийшла новина про те, що Мін'юст і Конституційний Суд визнали неконституційним створення тимчасової комісії ВРУ для вивчення законодавства про вибори президента.

Однак на той час ні Мін'юст, ні КС таких висновків ще не зробили.

Новина виявилася "темником", який випередив саму подію.

– Президент Кучма відправив у відставку міністра оборони Євгена Марчука. Однією з причин президент назвав незадовільну ситуацію з ліквідацією боєприпасів у країні.

2005, четвер

– Новим прем’єр-міністром України став Юрій Єхануров.

У Партії регіонів пояснили його кандидатуру тим, що за годину до голосування підписали меморандум, де обіцяли не перешкоджати набуттю чинності політреформи з 1 січня 2006 року.

Перед голосуванням президент Ющенко розповів депутатам, що ліквідував посади держсекретаря та свого першого помічника. Зал зустрів новину оплесками.

– Бізнесмен Валерій Хорошковський став власником телеканалу "Інтер". За даними ЗМІ, за 61% акцій каналу він заплатив більше 200 мільйонів доларів.

2006, п’ятниця

– У Секретаріаті Віктора Ющенка кипить робота. Новий голова відомства – Віктор Балога. Двері з приймальні до його кабінету не зачиняються – щоб не гаяти час на маніпуляції з ручкою. Правою рукою Балоги став Арсеній Яценюк, який тепер задає тон на Банковій.

Така завзятість Секретаріату пояснюється тим, що Ющенко стрімко втрачає владу. Один з яскравих прикладів цього – заяви Кабміну, що деякі укази президента мають візувати прем’єр та профільний міністр. Сім указів уже повернуто без підпису. Ющенко називає це неконституційним.

2007, субота

– Лідер БЮТ Юлія Тимошенко під час передвиборчого турне підписала зобов’язання перед вкладниками колишнього Ощадбанку СРСР. Вона пообіцяла, що держава повертатиме людям втрачені гроші крок за кроком протягом наступних двох років.

– Сенат США ухвалив резолюцію, у якій закликав українців зберігати демократичні успіхи Помаранчевої революції і підтвердив підтримку українського демократичного процесу.

Лідер Партії регіонів Віктор Янукович зізнався, що ця резолюція вразила його, тому що США "не читають і не бачать, що зробили "помаранчеві" в Україні".

2008, понеділок

– Російське посольство в Україні називає інсинуаціями повідомлення в ЗМІ про масову видачу російських паспортів жителям деяких українських регіонів.

У посольстві стверджують, що через консульські установи з російського громадянства вийшли у шість раз більше осіб, ніж отримали паспорти РФ.

2009, вівторок

– Президент Ющенко заявив, що влада має оперативно реагувати на факти видачі російських паспортів жителям Криму. Він розповів, як за його дорученням ГПУ перевірила подібні факти, після чого було скасовано громадянство кількох осіб.

– Микола Азаров описав вигляд маєтку Віктора Януковича у Межигір’ї, як "звичайний будинок на схилі урвища".

2010, середа

– Представники СБУ оголосили війну пам'яті українського народу, вважає письменниця Оксана Забужко.

Цей коментар став реакцією на дії СБУ, яка допитувала історика Романа Забілого за роботу з нібито засекреченими історичними документами.

Посля цього представники спецслужби вилучили майно у музею жертв окупаційних режимів "Тюрма на Лонцького" у Львові.

Львівська облрада ухвалила звернення, у якому наголосила: президент Янукович несе особисту відповідальність за події навколо музею.

– У сесійному залі парламенту влаштували війну за моркву.

Бютівці заявили, що ціни на деякі овочі зросли втричі, і для прикладу встановили на трибуні кошики з овочами. Потім один з регіоналів забрав з кошику моркву, а інший взагалі зняв його з трибуни та вибіг з овочами в кулуари. Опозиціонери кинулися навздогін і відвоювали кошики.

"Для так званої "більшості тушкової" і для цього режиму характерно щось поцупити, починаючи з Межигір'я і закінчуючи овочами", – прокоментував інцидент нардеп Роман Забзалюк.

2011, четвер

– Студентка Києво-Могилянської академії Дарія Степаненко стала відомою після того, як під час Саміту міністрів освіти СНД, вдарила букетом квітів по обличчю міністра освіти Дмитра Табачника.

"Спочатку вона чарівно сміялася", – розповів про це сам Табачник. Степаненко розповіла, що читала "українофобські труди Табачника" і своїм жестом хотіла висловити ставлення до нього всіх українських студентів.

А на Софійській площі у Києві відбулася акція протесту проти політики Дмитра Табачника. Між беркутівцями і мітингувальниками сталися сутички.

– У Верховній Раді відреагували на те, що Ганна Герман розкритикувала нардепів за відмову урізати пенсії прокурорам і суддям.

"Повне нерозуміння правових реалій, юридичне невігластво та гіпертрофовану переоцінку власної ролі у політичній системі демонструє радник президента Ганна Герман", – заявили в прес-службі ВРУ.

– Парламент заборонив рекламу тютюну. Зміни до законодавства почнуть діяти за півроку.

2012, субота

– Сенат США засудив політично мотивоване ув'язнення Юлії Тимошенко та закликав президента Януковича звільнити її та інших політичних ув'язнених. У МЗС України у відповідь назвали процедуру ухвалення відповідної резолюції Сенату сумнівною.

– "Почему я не могу водить сына в русский садик?" – обурюється героїня одного з рекламних роликів, які Партія регіонів запустила у Криму. Регіонали рекламують себе на місцевому телеканалі через протиставлення української і російської мов.

2014, понеділок

– Двоє українських військових загинули та двоє дістали поранень за минулу добу в зоні проведення АТО. А з полону бойовиків звільнили ще шість українських бійців.

За інформацією Міжвідомчого координаційного штабу, понад 50 тисяч жителів Донбасу, які покинули домівки через бойові дії, уже повернулися додому.

– Нацбанк обмежив продаж валюти населенню. Тепер в одні руки можна купити валюти не більше, ніж на три тисячі гривень на добу.

2015, вівторок

– Генпрокурор Віктор Шокін утворив Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру (САП) на правах самостійного структурного підрозділу. Згідно із законом, САП наглядатиме за дотриманням законів під час досудового розслідування, яке здійснює НАБУ.

– Світовий банк різко погіршив прогноз економіки України. Зниження ВВП прогнозується на рівні 12% у 2015 році та зростання на 1% у 2016-му.

– "Для забезпеченя сталого режиму деескалації ми маємо запровадити миротворців". Президент Петро Порошенко впевнений, що введення миротворців на Донбас досі лишається актуальним.

2016, четвер

– Підозрюваного у вимаганні хабара в півмільйона доларів члена Вищої ради юстиції Павла Гречківського не відсторонили від посади, а Печерський райсуд Києва призначив йому заставу у 3,85 мільйонів гривень. Гречківський рішенням суду задоволений і обіцяє не виїжджати з країни.

– Виповнилося 300 днів, як Україна не імпортує газ із Росії. "Укртрансгаз" запустив лічильник, який рахує кількість днів без російського газу.

Рустем Халілов, для УП