Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Сакварелідзе донесли, що у нього можуть забрати громадянство

Понеділок, 25 вересня 2017, 12:38

Соратник Міхеіла Саакашвілі і колишній заступник генпрокурора Давид Сакварелідзе заявляє, що президент Петро Порошенко може позбавити його громадянства України.

Він пише у Facebook, що цю інформацію поки не підтверджено.

"Щойно отримав неофіційну і поки остаточно не підтверджену інформацію про те, що Петро Олексійович Порошенко збирається незабаром забрати громадянство у мене, а також у деяких інших нелояльних до нього осіб з числа тих, кому він сам його і дав два роки тому", - повідомляє Сакварелідзе.

На його думку, Порошенка здолала "клінічна параноя".

"Не приховую, що я очікував такого розвитку подій, але до останнього сумнівався, що він піде на настільки шкідливі для своєї репутації та іміджу політичні рішення", – пише Сакварелідзе.

За його словами, "розтоптати ногами основний символ прихильності людини до держави – його паспорт і громадянство, поводитися з ним як із продуктом шоколадної фабрики "Рошен" – це просто низько і не личить ні чоловікові, ні президенту, ні головнокомандувачу".

"Поки до влади не прийдуть гідні України люди, забезпечивши, в тому числі, право громадян на справедливий суд. Я буду змушений імітувати боротьбу за відновлення мого громадянства у наявних псевдодемократичних судах", – заявив Сакварелідзе.

Як відомо, у липні президент Петро Порошенко позбавив українського громадянства екс-президента Грузії та екс-керівника Одеської облдержадміністрації Міхеіла Саакашвілі, коли той був у США.

Тоді ж Сакварелідзе заявляв, що його можуть не пустити назад в Україну, бо Порошенко "вимагає зробити" заднім числом документи на позбавлення громадянства і його.

10 вересня Саакашвілі у присутності прихильників, народних депутатів та журналістів прорвався до України, не пройшовши митний контроль на українській території.

Поліція відкрила провадження за фактом незаконного переправлення осіб через кордон (ст. 332), а також за опір працівнику правоохоронного органу (ч. 2 ст. 342) та хуліганство (ч. 3 ст. 296 ККУ).

16 вересня Галицький суд Львова не обрав запобіжний захід Давиду Сакварелідзе за підозрою в порушенні ч. 2 ст. 332 Кримінального кодексу (незаконне переправлення осіб через державний кордон).

22 вересня Мостиський райсуд Львівської області визнав Саакашвілі винним у незаконному перетині державного кордону – і оштрафував на 200 неоподаткованих мінімумів (3400 грн). Захист політика планує оскаржити це адміністративне покарання.

Грузія вимагає екстрадиції Саакашвілі, але у Мін’юсті вважають, що Україна може не видавати його, доки грузинський суд не винесе вирок.

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: СакварелідзегромадянствоПорошенкоСаакашвілі
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Румунії фермери блокують рух вантажівок на пункті пропуску з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

Повітряні сили пояснили, чому винищувачі F-16, а не штурмовики А-10, є пріоритетом для України

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Сакварелідзе
Два тижні у реанімації з COVID-19 провів ексзаступник генпрокурора Сакварелідзе
Вибори-2019: Гриценко сказав, кому віддасть крісло генпрокурора
РНС: Саакашвілі пробували затримати в готелі. Правоохоронці спростовують
Останні новини
18:26
Росіяни все частіше застосовують в Україні боєприпаси з хімічними речовинами – Генштаб
17:57
У Румунії фермери блокують рух вантажівок на пункті пропуску з Україною
17:53
Блінкен на зустрічі з топ-дипломатом компартії Китаю обговорив війну в Україні
17:52
доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина
17:39
Туреччина завдала ударів по курдських бойовиках у Сирії та Іраку
17:33
Прем'єр Польщі: Не дозволю нікому в уряді будувати позицію на антиукраїнських настроях
17:30
Українська "Вікіпедія" є 14-ю у світі за кількістю статей
17:23
Росія планує побудувати сміттєзвалища на окупованих територіях України – спротив
17:15
фотоРакетна атака РФ: у Чернігові пошкоджено понад 20 будинків і магазини
17:08
Діти, які живуть ближче до природи, мають більш міцні кістки – вчені
Усі новини...
Реклама: