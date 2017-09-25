У Луценка ще думають, чи варто видавати Саакашвілі Грузії

Міністерство юстиції ще не отримувало від Генеральної прокуратури результати екстрадиційної перевірки за запитом грузинської сторони на видачу Міхеіла Саакашвілі.

Про це сказав міністр юстиції Павло Петренко журналістам у понеділок, інформує "Інтерфакс-Україна".

"Поки що ми не отримували інформації про завершення цієї перевірки", – повідомив він.

Як відомо, у липні президент Петро Порошенко позбавив українського громадянства екс-президента Грузії та екс-керівника Одеської облдержадміністрації Міхеіла Саакашвілі, доки той був у США.

Грузія вимагає екстрадиції Саакашвілі. Раніше українська сторона неодноразово відмовляла Грузії у видачі Саакашвілі. Але після позбавлення громадянства не виключала, що його видадуть у разі нового запиту Грузії.

2 серпня Тбіліський міський суд заочно обрав для Саакашвілі запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

У Грузії Саакашвілі звинувачують за 4 чотирма кримінальними провадженнями: заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб і у великих розмірах (ст. 182 КК); зловживання становищем посадовою особою (ч.2 ст.332); зловживання службовим становищем, вчинене шляхом насильства або із застосуванням зброї (ст.333 і ст.117).

Мін’юст України передав до ГПУ документи для екстрадиційної перевірки. Проте в міністерстві вважають, що Україна може не видавати Саакашвілі, доки грузинський суд не винесе вирок

10 вересня Саакашвілі у присутності прихильників із партії "Рух нових сил", народних депутатів та журналістів прорвався до України, не пройшовши митний контроль на українській території.

Поліція відкрила провадження за фактом незаконного переправлення осіб через кордон (ст. 332), а також за опір працівнику правоохоронного органу (ч. 2 ст. 342) та хуліганство (ч. 3 ст. 296 ККУ).

22 вересня Мостиський райсуд Львівської області визнав Саакашвілі винним у незаконному перетині державного кордону – і оштрафував на 200 неоподаткованих мінімумів (3400 грн). Захист політика планує оскаржити це адміністративне покарання.