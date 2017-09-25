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У Луценко еще думают, стоит ли выдавать Саакашвили Грузии

Понедельник, 25 сентября 2017, 14:21

Министерство юстиции еще не получало от Генеральной прокуратуры результаты экстрадиционной проверки по запросу грузинской стороны на выдачу Михэила Саакашвили.

Об этом сказал министр юстиции Павел Петренко журналистам в понедельник, передает "Интерфакс-Украина".

"Пока мы не получали информации о завершении этой проверки", – сообщил он.

Как известно, в июле президент Петр Порошенко лишил украинского гражданства экс-президента Грузии и экс-руководителя Одесской облгосадминистрации Михэила Саакашвили, пока тот был в США.

Грузия требует экстрадиции Саакашвили. Ранее украинская сторона неоднократно отказывала Грузии в выдаче Саакашвили. Но после лишения гражданства не исключала, что его выдадут в случае нового запроса Грузии.

2 августа Тбилисский городской суд заочно избрал для Саакашвили меру пресечения в виде содержания под стражей.

В Грузии Саакашвили обвиняют по 4 четырем уголовным производствам: завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц и в больших размерах (ст. 182 УК); злоупотребление положением должностным лицом (ч.2 ст.332); злоупотребление служебным положением, совершенное путем насилия или с применением оружия (ст.333 и ст.117).

Минюст Украины передал докумнты в ГПУ для экстрадиционной проверки. При этом в министерстве считают, что Украина может не выдавать Саакашвили, пока грузинский суд не вынесет ему приговор.

10 сентября Саакашвили в присутствии сторонников из партии "Рух нових сил", народных депутатов и журналистов прорвался в Украину, не пройдя таможенный контроль на украинской территории.

Полиция открыла производства по факту незаконной переправки лиц через границу (ст. 332), а также за сопротивление работнику правоохранительного органа (ч. 2 ст. 342) и хулиганство (ч. 3 ст. 296 УКУ).

22 сентября Мостиский райсуд Львовской области признал Саакашвили виновным в незаконном пересечении государственной границы – и оштрафовал на 200 необлагаемых минимумов (3400 грн). Защита политика планирует обжаловать это административное наказание.

Темы: СаакашвилиГенпрокуратураМинюстГрузия
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