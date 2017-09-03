Штаб АТО: В Станиці Луганській на розтяжці підірвалася жінка

В Станиці Луганській жінка підірвалася на розтяжці.

Про це повідомляє штаб АТО на сторінці в Facebook.

"Першого вересня, у Станиці Луганській 54-річна мирна мешканка підірвалася на розтяжці під час збору дров. Внаслідок вибуху невстановленного пристрою, жінка отримала тілесні ушкодження у вигляді міно-вибухової травми, осколкових поранень м’яких тканин та нижніх кінцівок", - йдеться в повідомленні.

Жінку госпіталізували. В даний час життю жінки нічого не загрожує.

У штабі АТО додали, що продовжують профілактичну роботу серед цивільного населення щодо дотримання правил безпеки і правильної поведінки в разі виявлення підозрілих предметів.