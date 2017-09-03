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У Криму бійцям "Беркуту", які зрадили присязі, вручили грамоти та подяки

Неділя, 3 вересня 2017, 19:31

У анексованому Криму відбулися урочистості з нагоди 24-річчя з дня заснування севастопольського підрозділу "Беркут".

Як повідомляє "Крим. Реалії", після анексії Криму бійці цього підрозділу перейшли з українського ОМОНу до російських силових структур. 

Урочистості пройшли у Севастополі, силовики, які відзначилися, отримали грамоти та подяки.

Севастопольський сайт "Форпост" повідомляє, що загін "Беркуту" входить до складу Росгвардії, силовики беруть участь в оперативних виїздах, знешкодженні вибухових пристроїв і боєприпасів, забезпеченні громадської безпеки, боротьбі з проявами тероризму.

"Урочисте шикування розпочалося з хвилини мовчання на пам'ять про загиблих у російському Дагестані співробітників", - йдеться у повідомленні. 

Як відомо, вбиті у Дагестані співробітники спецназу Росії виявилися колишніми співробітниками СБУ, які після анексії Криму перейшли на службу до російських силових органів. 

Теми: КримРосіяБеркут
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