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В Крыму бойцам "Беркута", которые изменили присяге, вручили грамоты и благодарности

Воскресенье, 3 сентября 2017, 19:31

В аннексирована Крыму состоялись торжества по случаю 24-летия со дня основания севастопольского подразделения "Беркут".

Как сообщает "Крым. Реалии", после аннексии Крыма бойцы этого подразделения перешли из украинского ОМОНа в российские силовые структуры.

Торжества прошли в Севастополе, силовики, которые отличились, получили грамоты и благодарности.

Севастопольский сайт "Форпост" сообщает, что отряд "Беркута" входит в состав Росгвардии, силовики участвуют в оперативных выездах, обезвреживании взрывных устройств и боеприпасов, обеспечении общественной безопасности, борьбе с проявлениями терроризма.

"Торжественное построение началось с минуты молчания в память о погибших в российском Дагестане сотрудников", - говорится в сообщении.

Как известно, убитые в Дагестане сотрудники спецназа России оказались бывшими сотрудниками СБУ, которые после аннексии Крыма перешли на службу к русским силовых органов.

"Украинская правда" в Threads

Темы: КрымРосcияБеркут
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