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В Івано-Франківську через негоду підтопило центр міста

Неділя, 3 вересня 2017, 22:15

Через сильну грозу у центрі Івано-Франківська затопило дорогу, рух паралізовано.

Про це повідомляє місцеве видання WestNews.

Зокрема, підтоплено дороги на перетині вулиць Чорновола та Січових Стрільців, а також  вулицю Будівельників. 

 
 

На вулиці Надрічній та Грушевського вода сягає метрової висоти, рух автотранспорту також паралізовано, деінде машини стоять повністю у воді,  пише місцеве видання Firtka.if.ua.  

Також затопило один із найбільших торгово-розважальних центрів міста - "Велес", де працівники збирали воду відрами.

 
 
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Окрім того на околицях Івано-Франківська через сильні зливи підтоплено приміське село Вовчинці, а у с.Микуличин Івано-Франківської області пройшла гроза з сильним градом розміром з перепелине яйце. 

Град, який випав у с.Микуличин на Франківщині.
Град, який випав у с.Микуличин на Прикарпатті.

"У Вовчинцях затопило городи та подвір'я біля приватних будинків, потік, який там протікає вийшов з берегів", - зазначив у Facebook місцевий мешканець Андрій Коваль. 

Теми: погодаІвано-Франківськ
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