САП добилася тюрми для судді-хабарника з Луганщини

Суд за пропозицією Спеціалізованої антикорупційної прокуратури дав три роки в'язниці судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області за хабарництво.

Про це повідомляє прес-служба САП у Facebook.

За даними прокуратури, справа розглядалася в Рубіжанському міському суді Луганської області, і вирок було винесено 1 серпня.

Як з'ясувало слідство, хабар у розмірі 4 тисячі доларів суддя отримав від свого пособника на ім'я Ахліман Ахмедов. Ці гроші він отримав за вплив на судову ухвалу про відмову в задоволенні подання прокуратури про визначення строку фактично не відбутої засудженим частини покарання та надання дозволу органам внутрішніх справ на його етапування до слідчого ізолятора та завідомо неправосудної ухвали про зняття арешту з транспортного засобу.

У САП повідомили, що зараз цей суддя знаходиться в розшуку, і вирок йому винесено заочно.

Українська правда