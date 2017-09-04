Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Бойовики "ДНР" заявляють, що віддадуть Нідерландам знайдені останки

Понеділок, 4 вересня 2017, 20:02

Представники так званої "ДНР" заявляють про готовність передати в Нідерланди можливі останки пасажирів малайзійського "Boeing-777", який впав 17 липня 2014 року.

Так самозвана "Генеральна прокуратура ДНР" відреагувала на "репортаж" Патріка Ланкастера, який висвітлює конфлікт на стороні бойовиків.

"Нашими співробітниками, з дотриманням кримінально-процесуальних норм, здійснено вилучення наявних решток, по них проведено експертизу. Результати експертизи показали, що частина з них, імовірно, може бути останками людини", – сказано в повідомленні сепаратистів.

Тож т.зв. "Генпрокуратура ДНР" найближчим часом "планує офіційно звернутися до генерального прокурора Королівства Нідерландів з готовністю передати в законному порядку дані останки для обстеження і подальшого залучення до матеріалів розслідування".

"Ми і далі будемо надавати беззастережне сприяння міжнародному слідству за даним фактом", – запевнили сепаратисти.

У серпні Патрік Ланкастер, який часто пише у Twitter російською і нещодавно одружився на окупованій території, опублікував відеоматеріал про те, що знайшов останки, які могли належати пасажирам рейсу MH17, тіла яких так і не ідентифіковано.

Ще раніше, в січні 2017 року, журналіст із Нідерландів Міхел Спеккерс привіз до своєї країни з ОРДО "цілий сміттєвий мішок уламків рейсу МН17", включаючи, ймовірно, і людські останки – але у нього їх конфіскували по прильоту.

Прокуратура Нідерландів підтвердила, що кістка, знайдена Спеккерсом на Донбасі, належить одній із жертв катастрофи, а решта не стосується справи.

Після того родичі загиблих у катастрофі малайзійського "Боїнга" вимагали відновити пошуки останків жертв у районі катастрофи.

Як відомо, "Боїнг-777" авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН-17 Амстердам (Нідерланди) – Куала-Лумпур (Малайзія), упав у Донецькій області 17 липня 2014 року – загинули 298 осіб.

Міжнародна команда з розслідування цієї катастрофи дійшла висновку, що лайнер було збито ракетою, випущеною із ЗРК "Бук", доставленого з території Росії.

У серпні 2017-го Росія передала міжнародній групі слідчих нові дані з радарів про катастрофу Boeing 777.

Винні у катастрофі рейсу МН17, який був збитий над Донецькою областю, понесуть покарання відповідно до законодавства Нідерландів.

"Українська правда"

Теми: MH17ДонбасДНР
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Румунії фермери блокують рух вантажівок на пункті пропуску з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

Повітряні сили пояснили, чому винищувачі F-16, а не штурмовики А-10, є пріоритетом для України

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
MH17
Трагедія рейсу MH17 не буде забута - Зеленський
Зеленський може скасувати візит до Німеччини через "злив" у ЗМІ
МЗС РФ викликало посла Нідерландів через розслідування MH17, яке звинуватило Путіна
Останні новини
18:49
Найбільше атак відбито в суботу на Мар’їнському і Авдіївському напрямках – Генштаб
18:45
ЗМІ: Двох українців не пустили до Німеччини з Польщі
18:38
У неділю в Україні невеликий сніг, морози до -18°
18:26
Росіяни все частіше застосовують в Україні боєприпаси з хімічними речовинами – Генштаб
17:57
У Румунії фермери блокують рух вантажівок на пункті пропуску з Україною
17:53
Блінкен на зустрічі з топ-дипломатом компартії Китаю обговорив війну в Україні
17:52
доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина
17:39
Туреччина завдала ударів по курдських бойовиках у Сирії та Іраку
17:33
Прем'єр Польщі: Не дозволю нікому в уряді будувати позицію на антиукраїнських настроях
17:30
Українська "Вікіпедія" є 14-ю у світі за кількістю статей
Усі новини...
Реклама: