Боевики "ДНР" заявляют, что отдадут Нидерландам найденные останки

Представители так называемой "ДНР" заявляют о готовности передать в Нидерланды возможные останки пассажиров малазийского "Boeing-777", который упал 17 июля 2014 года.

Так самозваная "Генеральная прокуратура ДНР" отреагировала на "репортаж" Патрика Ланкастера, который освещает конфликт на стороне боевиков.

"Нашими сотрудниками, с соблюдением уголовно-процессуальных норм, осуществлено изъятие имеющихся останков, по ним проведена экспертиза. Результаты экспертизы показали, что часть из них предположительно может являться останками человека", – сказано в сообщении сепаратистов.

В связи с этим, т.н. "Генпрокуратура ДНР" в ближайшее время "намерена официально обратиться к генеральному прокурору Королевства Нидерландов с готовностью передать в законном порядке данные останки для обследования и последующего приобщения к материалам расследования".

"Мы и дальше будем оказывать безоговорочное содействие международному следствию по данному факту", – заверили сепаратисты.

В августе Патрик Ланкастер, который часто пишет в Twitter по-русски и недавно женился на оккупированной территории, опубликовал видеоматериал о том, что нашел останки, которые могли принадлежать пассажирам рейса MH17, тела которых так и не идентифицированы.

Еще ранее, в январе 2017 года, журналист из Нидерландов Михел Спеккерс привез в свою страну из ОРДО "целый мусорный мешок обломков рейса МН17", включая, возможно, и человеческие останки, – но у него их конфисковали по прилету.

Прокуратура Нидерландов подтвердила, что кость, найденная Спеккерсом на Донбассе, принадлежит одной из жертв катастрофы, а остальное не имеет отношения к делу..

После того родственники погибших в крушении малайзийского "Боинга" требовали возобновить поиски останков жертв в районе катастрофы.

Как известно, "Боинг-777" авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН-17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), упал в Донецкой области 17 июля 2014 года - погибли 298 человек.

Международная команда по расследованию этой катастрофы пришла к выводу, что лайнер был сбит ракетой, выпущенной из ЗРК "Бук", доставленного с территории России.

В августе 2017-го Россия передала международной группе следователей новые данные с радаров о крушении Boeing 777.

Виновные в катастрофе рейса МН17, который был сбит над Донецкой областью, понесут наказание в соответствии с законодательством Нидерландов.

"Украинская правда"