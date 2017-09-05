Швеція, Чехія та Іспанія здійснять спостережний політ над Україною
Група міжнародних спостерігачів зі Швеції, Чехії та Іспанії протягом тижня здійснять спостережний політ над територією України.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ на сторінці в Facebook.
Відзначається, що група в складі 15 осіб - 9 від Швеції і по три спостерігача від Чехії та Іспанії, вже прибула до Борисполя літаком спостереження SAAB 340 (OS100) ВПС Швеції.
"Мета заходу – виконання спостережного польоту над територією України для розвитку відкритості і транспарентності, сприяння спостереженню за виконанням діючих угод у галузі контролю над озброєннями. Матеріали, отримані під час польоту, оброблятимуться в Швеції. Спостережна місія працюватиме в Україні до 8 вересня", - йдеться в повідомленні.
Спостережний політ буде здійснено відповідно до плану верифікаційної діяльності за міжнародними договорами та угодами у галузі контролю над озброєнням та за рішенням Консультативної комісії з відкритого неба щодо розподілу активних квот спостережних польотів на 2017 рік.