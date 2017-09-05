Київська облрада проситиме президента звільнити губернатора

Київська обласна рада має намір просити президента звільнити з займаної посади голову Київської обласної адміністрації Олександра Горгана.

Про це "Українській правді" повідомило джерело у КОДА.

"Сьогодні скликали позачергову сесію. Зібрали депутатів, щоб розглянути питання звільнення Горгана", - сказав співрозмовник видання, який надав фото відповідного проекту рішення.

Те, що рада розглядатиме питання щодо звільнення голови КОДА "Українській правді" підтвердив голова регламентної комісії облради Роман Титикало.

"Зараз відбувається сесія. От вона відкрилась. Буде цей проект рішення обговорюватися", - сказав Титикало.

Він наголосив, що причиною появи такого проекту рішення є невиконання бюджету області.

"бюджет області виконано у середньому на 10%. Закінчується рік, профінансовано близько 7-10% по всіх програмах. Програми не фінансуються, дороги не ремонтуються, нічого не робиться. Кошти до кінця року вже не встигнуть освоїти. Не використані більше 2 мільярдів. Бюджет на 100% виконати не вдасться", - сказав Титикало.

Він не зміг спрогнозувати, чи вистачить у ради голосів за це рішення.

"Не знаю. Якесь критичне рішення точно буде. Але в якому формулювання, мені зараз невідомо. Будемо обговорювати", - підсумував Титикало.

У свою чергу губернатор Київщини появу такого проекту рішення назвав реакцією на його реформи і боротьбу з корупцією.

"Рішення готувала не рада, а окремі групи депутатів, які захищають інтереси корупціонерів. Це абсолютно логічне рішення на нашу масштабну боротьбу з корупційними схемами", - сказав Горган.

Він додав, що знає усіх людей, які задіяні у корупційних схемах і розкраданні бюджетних коштів, але "назвати їх має слідство і правоохоронці".

"Ми передаємо на прокуратуру усі результати обстеження об’єктів, на які витрачались кошти обласного бюджету, де ми виявили розкрадання, за попередніми даними, сотні мільйонів гривень за останні роки", - сказав губернатор.

Він підтвердив, що станом на 1 вересня бюджет дійсно виконаний приблизно на 15%.

"Ми зробимо так, що ці кошти не будуть розкрадені. Справа в тому, що по окремих програмах ми з правоохоронними органами почали вивчення призначення платежів. І сьогодні саме правоохоронними органами зупинені через систему казначейства платежі, з метою унеможливлення їх розкрадання", - сказав Горган.

Він додав, що КОДА пропонуватиме, щоб усі кошти, що не освоєні, пішли у вигляді субвенцій на місця – містам, райцентрам і селам.

Ірина Балачук, "Українська правда"