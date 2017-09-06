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Трамп відмовився від програми, яка забороняє депортацію дітей нелегалів

Середа, 6 вересня 2017, 02:48

Президент США Дональд Трамп вирішив скасувати програму DACA, що захищала від депортації нелегальних мігрантів, що в'їхали в Сполучені Штати в дитячому віці.

Про це повідомив американський генпрокурор і міністр юстиції Джефф Сешнс, пише DW.com.

За його словами, глава Білого дому визнав програму неконституційною. Тепер свою позицію з цього питання повинен сформулювати Конгрес США.

DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals - Програму відкладеної дії щодо дітей, які в’їхали в США. - Ред.) Затвердив попередній глава Білого дому Барак Обама в червні 2012 року. Вона набула чинності  безпосередньо президентським указом.

DACA надає певним групам нелегальних іммігрантів, які прибули в США у віці до 16 років, захист від депортації на два роки з наступним продовженням і можливістю отримання дозволу на працевлаштування.

Мігрантів, які нелегально приїхали до Сполучених Штатів в дитячому віці з батьками, які отримали в країні освіту і згодом роботу, неформально називають "dreamers" ( "мрійники").

Скасування програми торкнеться майже 800 тисяч осіб, що проживають в Сполучених Штатах.

Плани американського лідера викликали гостру критику провідних членів Республіканської партії, членом якої є сам Трамп.

Як  повідомляє ABCNews незгодні з таким рішенням президента активісти вийшли на демонстрацію навпроти "Вежі Трампа" у Нью-Йорку. У ході протестів поліція заарештувала 34 особи.

Також акція протесту відбулась у Вашингтоні навпроти Білого дому.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАміграціядіти
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