Трамп отказался от программы, запрещающей депортацию детей нелегалов

Президент США Дональд Трамп решил отменить программу DACA, защищавшую от депортации нелегальных мигрантов, въехавших в Соединенные Штаты в детском возрасте.

Об этом сообщил американский генпрокурор и министр юстиции Джефф Сешнс, пишет DW.com.

По его словам, глава Белого дома счел программу неконституционной. Теперь свою позицию по данному вопросу должен сформулировать Конгресс США.

DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals - Программу отложенного действия по отношению к въезжающим детям. - Ред.) утвердил предыдущий глава Белого дома Барак Обама в июне 2012 года. Она была введена в действие напрямую президентским указом.

DACA предоставляет определенным группам нелегальных иммигрантов, прибывшим в США в возрасте до 16 лет, защиту от депортации на два года с последующим продлением и возможностью получения разрешения на трудоустройство.

Мигрантов, нелегально приехавших в Соединенные Штаты в детском возрасте с родителями, получивших в стране образование и впоследствии работу, неформально называют "dreamers" ("мечтатели").

Отмена программы коснется почти 800 тысяч человек, проживающих в Соединенных Штатах.

Планы американского лидера вызвали острую критику ведущих членов Республиканской партии, членом которой является сам Трамп.

Как сообщает ABCNews несогласные с таким решением президента активисты вышли на демонстрацию напротив "Башни Трампа" в Нью-Йорке. В ходе протестов полиция арестовала 34 человека.

Также акция протеста прошла в Вашингтоне напротив Белого дома.