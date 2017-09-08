Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Мексику струсонув землетрус, можливе цунамі

П'ятниця, 8 вересня 2017, 08:44

Масивний землетрус у 8 балів пронісся вздовж узбережжя Мексики, експерти побоюються виникнення цунамі.

Поштовхи відчувалися навіть у Мехіко, повідомляють західні ЗМІ.

Як пише Daily Mail, землетрус відчувався по всій Мексиці, він струсону будівлі столиці і сягнув аж Остіна, штат Техас. Люди в Мехіко вибігли на вулиці.

Епіцентр землетрусу був за 123 км (76 миль) на південний захід від міста Піджіапан, на глибині 33 км (21 миля).

У Тихоокеанському Центр запобігання цунамі попередили про ризик хвиль цунамі.

Між тим, ураган "Ірма" зруйнував майже всі будівлі на Барбадосі і залишив без електрики жителів Пуерто-Ріко, а також завдав значних руйнувань на Британських Віргінських островів, островах Сен-Мартен, Сен-Бартелемі і Сент-Кітс і Невіс.

За даними "Червоного Хреста", понад мільйон жителів островів Карибського басейну постраждали від руйнівного урагану "Ірма", ще 26 мільйонів знаходяться в небезпеці, передає Delfi.

За останніми даними, ураган забрав життя щонайменше 10 людей.

"Українська правда" у Threads

Теми: стихіястихійне лихо
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Румунії фермери блокують рух вантажівок на пункті пропуску з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

Повітряні сили пояснили, чому винищувачі F-16, а не штурмовики А-10, є пріоритетом для України

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
стихія
На Прикарпатті після дощу затопило сотні будинків
У Києві піднявся рівень води: низка заплавних територій досі затоплені
Пік паводку минув, підтоплення не буде навіть у випадку другої хвилі
Останні новини
19:33
Туск: Очікуватиму від України допомоги у вирішенні ситуації на кордоні
19:25
відеоЗеленський обговорив із главою МЗС Франції спільне виробництво дронів і артилерії
19:05
У США продовжують заборону на польоти літака Boeing 737 MAX 9 – Reuters
18:49
Найбільше атак відбито в суботу на Мар’їнському і Авдіївському напрямках – Генштаб
18:45
ЗМІ: Двох українців не пустили до Німеччини з Польщі
18:38
У неділю в Україні невеликий сніг, морози до -18°
18:26
Росіяни все частіше застосовують в Україні боєприпаси з хімічними речовинами – Генштаб
17:57
У Румунії фермери блокують рух вантажівок на пункті пропуску з Україною
17:53
Блінкен на зустрічі з топ-дипломатом компартії Китаю обговорив війну в Україні
17:52
доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина
Усі новини...
Реклама: