Мексику струсонув землетрус, можливе цунамі

Масивний землетрус у 8 балів пронісся вздовж узбережжя Мексики, експерти побоюються виникнення цунамі.

Поштовхи відчувалися навіть у Мехіко, повідомляють західні ЗМІ.

Як пише Daily Mail, землетрус відчувався по всій Мексиці, він струсону будівлі столиці і сягнув аж Остіна, штат Техас. Люди в Мехіко вибігли на вулиці.

Magnitude 8 earthquake rocks southern Mexico and is felt as far away as Mexico City, the USGS says, issuing a tsunami warning pic.twitter.com/kmSxODwoRm