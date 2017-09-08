Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Екс-правоохоронцю дали 7 років в’язниці за хабар

П'ятниця, 8 вересня 2017, 12:29

Колишнього начальника Устинівського райвідділу міліції у Кіровоградській області засудили до 7 років позбавлення волі за вимагання 7,5 тисячі гривень  хабаря.

Про це повідомляє Генеральна прокуратура України.  

"Колишнього правоохоронця засуджено до 7 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна та позбавленням спеціального звання – майор міліції", - йдеться в повідомленні.

Прокуратура у суді довела, що обвинувачений, перебуваючи на посаді керівника райвідділу міліції, вимагав та отримав 7,5 тисячі гривень хабаря за не притягнення особи до кримінальної відповідальності та позитивний розгляд питання про повернення вилученого транспортного засобу.

Хабарника викрили наприкінці жовтня 2015 року.

Відзначається, що на даний час, вирок суду не набрав законної сили та може бути оскаржений в апеляційному поряду.

Теми: поліціяхабарсуд
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Румунії фермери блокують рух вантажівок на пункті пропуску з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

Повітряні сили пояснили, чому винищувачі F-16, а не штурмовики А-10, є пріоритетом для України

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
поліція
У Білій Церкві церковники УПЦ МП відмовилися залишати собор на вимогу громади, є сутички
До поліції Київщини подали понад 6 тисяч заяв про розшук ухилянтів
За час війни на Київщині загинуло 1376 людей, зниклих безвісти 317 – Нєбитов
Останні новини
19:33
Туск: Очікуватиму від України допомоги у вирішенні ситуації на кордоні
19:25
відеоЗеленський обговорив із главою МЗС Франції спільне виробництво дронів і артилерії
19:05
У США продовжують заборону на польоти літака Boeing 737 MAX 9 – Reuters
18:49
Найбільше атак відбито в суботу на Мар’їнському і Авдіївському напрямках – Генштаб
18:45
ЗМІ: Двох українців не пустили до Німеччини з Польщі
18:38
У неділю в Україні невеликий сніг, морози до -18°
18:26
Росіяни все частіше застосовують в Україні боєприпаси з хімічними речовинами – Генштаб
17:57
У Румунії фермери блокують рух вантажівок на пункті пропуску з Україною
17:53
Блінкен на зустрічі з топ-дипломатом компартії Китаю обговорив війну в Україні
17:52
доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина
Усі новини...
Реклама: