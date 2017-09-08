Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

За перевезення нелегалів у Греції арештували та засудили 115 українців

П'ятниця, 8 вересня 2017, 12:56

Станом на серпень цього року 115 громадян України арештовані та засуджені в Греції за обвинуваченням у перевезенні нелегальних мігрантів.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ у відповіді на запит "Українських новин".

"Станом на серпень 2017 року загальна кількість арештованих/засуджених громадян України на території Греції становить 144 людини, зокрема за обвинуваченням у перевезенні нелегальних мігрантів - 115 людей", - сказано в відповіді.

Відомство наголошує, що перевезення нелегальних мігрантів кваліфікується у відповідності зі статтею 30 (Зобов'язання перевізників) Кодексу з питань імміграції й соціальної інтеграції Грецької Республіки. Максимальне покарання за цей злочин - 25 років позбавлення волі.

"З врахуванням украй негативного сприйняття грецьким суспільством явища масової незаконної міграції і його політизації, грецькі суди практикують застосування максимальних санкцій, передбачених місцевим кримінальним законом", - зазначили у відомстві.

Водночас, за даними МЗС, усі громадяни України під час слідчих дій, судових засідань, прокурорських слухань забезпечувалися безкоштовними адвокатами або ж наймали захисників самостійно.

Також на судових засіданнях забезпечували переклад на українську або російську мови.

Міністерство також повідомило, що питання медичного обслуговування громадян України, можливості переведення в інше місце утримування, проведення зустрічі з рідними обробляються невідкладно.

Теми: Греціяміграція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Румунії фермери блокують рух вантажівок на пункті пропуску з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

Повітряні сили пояснили, чому винищувачі F-16, а не штурмовики А-10, є пріоритетом для України

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Греція
Сильна спека стала причиною тимчасового зачинення Акрополя в Греції
У центрі Афін вибухнула саморобна бомба
Грецькі консерватори, що прийшли до влади, хочуть легалізувати одностатеві шлюби
Останні новини
19:33
Туск: Очікуватиму від України допомоги у вирішенні ситуації на кордоні
19:25
відеоЗеленський обговорив із главою МЗС Франції спільне виробництво дронів і артилерії
19:05
У США продовжують заборону на польоти літака Boeing 737 MAX 9 – Reuters
18:49
Найбільше атак відбито в суботу на Мар’їнському і Авдіївському напрямках – Генштаб
18:45
ЗМІ: Двох українців не пустили до Німеччини з Польщі
18:38
У неділю в Україні невеликий сніг, морози до -18°
18:26
Росіяни все частіше застосовують в Україні боєприпаси з хімічними речовинами – Генштаб
17:57
У Румунії фермери блокують рух вантажівок на пункті пропуску з Україною
17:53
Блінкен на зустрічі з топ-дипломатом компартії Китаю обговорив війну в Україні
17:52
доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина
Усі новини...
Реклама: