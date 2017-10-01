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Мотузяник: Бойовики продовжують вести вогонь по всіх напрямках

Неділя, 1 жовтня 2017, 13:20

Минулої доби на сході країни бойовики продовжували вести вогонь по всіх напрямках, внаслідок чого троє українських військових отримали поранення.

Про це на брифінгу в неділю повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО полковник Олександр Мотузяник, передає Український кризовий медіа-центр.

Протягом минулої доби на Донецькому напрямку українські військові зафіксували 10 випадків порушення режиму тиші, на Маріупольському - дев’ять.

"На Луганському напрямку бойовики здійснили один обстріл у Станиці Луганській. Інцидент стався вчора ще до світанку", - зазначив Мотузяник.

На Донецькому напрямку бої йшли на ділянці Кам’янка - Авдіївка - позиція "Шахта Бутівка". Незаконні збройні формування частіше відкривали вогонь у другій половині дня.

"Бойовики не застосовували важкого озброєння. Також по одному обстрілу сталося в Майорську та Пісках, обидва з яких - в темну пору доби" - сказав полковник.

На Маріупольському напрямку неспокійно було у Богданівці, а також на ділянці Павлопіль-Широкино.

"Майже в усіх випадках українські війська відкривали вогонь у відповідь. У Широкиному противник застосовував міномети. Значна частина обстрілів була достатньо тривалою - годину чи більше", - уточнив речник Міноборони з питань АТО.

Так, внаслідок бойових дій минулої доби жоден український військовий не загинув, троє - отримали поранення.

"Українська правда" у Threads

Теми: АТО
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