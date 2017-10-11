Головні новини дня – за 60 секунд

Затримання заступника міністра оборони, Порошенко в ПАРЄ, Угорщина, Каталонія, квартира Ляшка, шпигуни і Парасюк - новини, які обговорювали 11 жовтня.

Про затримання заступника міністра оборони. НАБУ та САП викрили корупційну схему з розтрати державних коштів під час закупівлі палива для Міністерства оборони.

"11 жовтня 2017 року детективи бюро під процесуальним керівництвом прокурорів САП здійснили низку обшуків, в результаті яких за підозрою у причетності до злочину затримали двох осіб: заступника міністра оборони України та директора департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів міністерства", - розповідають у НАБУ.

Як повідомляють джерела УП в НАБУ, у злочинній схемі фігурує компанія "Трейд Коммодіті".

"Там стирчать вуха пана Грановського. Деталі згодом", - сказав УП співрозмовник у відомстві.

Грановський при цьому, заперечує свою причетність до компанії "Трейд Коммодіті"

Про Порошенка в ПАРЄ.

"Я рішуче відкидаю твердження тих, хто говорить про Крим, як про звершену справу", - сказав Порошенко, відповідаючи на скандальну заяву президента Чехії.

"За назвою суду маємо не втратити його суть. Зусилля зі створення Антикорупційного суду будуть успішними, якщо будуть враховані 4 складові: законодавство, яке відповідає нормам української Конституції; незалежні й неупереджені члени комісії, яка відбиратиме суддів; професійні та доброчесній кандидати (у судді); довіра у суспільстві до новоствореного суду", – заявив Порошенко, розповідаючи про створення Антикорупційного суду.

"Неприпустимою є ситуація, коли діти належать до нацменшин в Україні не мають належних знань української мови, що потрібні їм для подальшого навчання в університетах, інститутах, для розбудови їх кар’єри, для держслужби і для самореалізації в країні", - заявив Порошенко, коментуючи закон про освіту.

"Я за все, що відповідає Конституції України. Питання суверенітету – це прерогатива національного референдуму. Ми готові говорити про такий референдум, але спочатку Крим повинен повернутися до складу України", - додав президент, відповідаючи на питання, чи готовий він до проведення нового референдуму у Криму.

Про Угорщину. Міністерство закордонних справ України направило ноту протесту до Будапешту у зв'язку з інформацією про наміри провести акцію "Самовизначення для Закарпаття".

Про Каталонію. Глава Каталонії Карлес Пучдемон і інші регіональні урядовці підписали документ, яким проголошується незалежність регіону від Іспанії.

Про квартиру Ляшка. Лідер "Радикальної партії", нардеп Олег Ляшко підтвердив продаж власної квартири за 15,9 мільйонів гривень колишньому регіоналу, наближеному до олігарха Рината Ахметова.

Про шпигунів. Служба безпеки України 5 жовтня затримала жінку-військову з Національної гвардії, яка була секретним агентом Росії.