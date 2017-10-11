Главные новости дня – за 60 секунд

Задержание заместителя министра обороны, Порошенко в ПАСЕ, Венгрия, Каталония, квартира Ляшко, шпионы и Парасюк – новости, которые обсуждали 11 октября.

О задержании заместителя министра обороны. НАБУ и САП разоблачили коррупционную схему по растрате государственных средств при закупке топлива для Министерства обороны.

"11 октября 2017 года детективы бюро под процессуальным руководством прокуроров САП провели ряд обысков, в результате которых по подозрению в причастности к преступлению задержали двух человек: заместителя министра обороны Украины и директора департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов министерства", - рассказывают в НАБУ.

Как сообщают источники УП в НАБУ, в преступной схеме фигурирует компания "Трейд Коммодити".

"Там торчат уши господина Грановского. Детали впоследствии", - сказал УП источник в ведомстве.

Грановский при этом, отрицает свою причастность к компании "Трейд Коммодити",

О Порошенко в ПАСЕ.

"Я решительно отвергаю утверждение тех, кто говорит о Крыме, как о завершенном деле", - сказал Порошенко, отвечая на скандальное заявление президента Чехии.

"За названием суда не должны потерять его суть. Усилия по созданию Антикоррупционного суда будут успешными, если будут учтены 4 составляющие: законодательство, соответствующее нормам украинской Конституции; независимые и беспристрастные члены комиссии, которые будут отбирать судей; профессиональные и добропорядочные кандидаты (в судьи); доверие в обществе к новосозданному суду", – заявил Порошенко, рассказывая о создании Антикоррупционного суда.

"Недопустима ситуация, когда дети принадлежащие к нацменьшинствам в Украине, не имеют надлежащих знаний украинского языка, нужных им для дальнейшего обучения в университетах, институтах, для развития их карьеры, для госслужбы и для самореализации в стране", - заявил Порошенко, комментируя закон об образовании.

"Я за все, что соответствует Конституции Украины. Вопрос суверенитета - это прерогатива национального референдума. Мы готовы говорить о таком референдуме, но сначала Крым должен вернуться в состав Украины", - добавил президент, отвечая на вопрос готов ли он к проведению нового референдума в Крыму.

О шпионах. Служба безопасности Украины 5 октября задержала женщину-военную из Национальной гвардии, которая была секретным агентом России.

О Венгрии. Министерство иностранных дел Украины направило ноту протеста в Будапешт в связи с информацией о намерениях провести акцию "Самоопределение для Закарпатья".

О Каталонии. Глава Каталонии Карлес Пучдемон и другие региональные члены правительства подписали документ, которым провозглашается независимость региона от Испании.

О квартире Ляшка. Лидер "Радикальной партии", нардеп Олег Ляшко подтвердил продажу своей квартиры за 15,9 миллионов гривен бывшему регионалу, приближенному к олигарху Ринату Ахметову.

О Парасюке. Следственный комитет Российской Федерации заявляет, что народный депутат Украины Владимир Парасюк заочно взят под стражу и объявлен в международный розыск. Аваков эту информацию опровергает.