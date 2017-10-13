НСЖУ просить спецпредставника США допомогти звільнити Асєєва

Національна спілка журналістів України звернулася до спеціального представника Державного департаменту США з питань України Курта Волкера з проханням посприяти у визволенні з полону журналіста Станіслава Асєєва, якого незаконно утримують в окупованому Донецьку.

Відкрите звернення оприлюднено на сайті НСЖУ 13 жовтня.

Зазначається, що протягом тривалого часу НСЖУ докладала зусиль для того, щоб з’ясувати долю колеги, привернути увагу міжнародних організацій до факту грубого порушення свободи слова.

"Завдяки спільним зусиллям НСЖУ вдалося отримати документ, із якого випливає, що нашого коллегу утримують представники угруповання "ДНР". Але нам досі невідомо, в чому звинувачують журналіста, який був автором публікацій у низці українських медіа. Будь-який зв’язок зі Станіславом відсутній", – наголошують журналісти.

А той факт, що представники угруповання "ДНР" досі не показали Асєєва, аби всі впевнилися, що він живий і здоровий, може свідчити про катування ув’язненого та видимі наслідки таких катувань", – ідеться у зверненні.

НСЖУ підкреслює, що для визволення Асєєва наявних можливостей журналістської спільноти недостатньо. Тому просить пана Волкера порушити питання про звільнення журналіста під час діалогів про врегулювання збройного конфлікту на сході України.

Як повідомлялося, Асєєв з моменту окупації жив у Донецьку, востаннє виходив на зв'язок 2 червня 2017 року.

Спочатку бойовики заявили, що не мають інформації про місце перебування Асєєва. А так звана "поліція ДНР" для замилювання очей оголосила журналіста в розшук.

Проте 28 липня Союз журналістів РФ, а 31 липня представник України в тристоронній контактній групі, віце-спікер Ірина Геращенко підтвердили, що зниклий український журналіст перебуває у в'язниці окупованого Донецька.

А група зі звільнення військовополонених "Патріот" отримала інформацію, що в першій половині липня Асєєва сильно побили у в'язниці.

Як відомо, 7 липня 2017 року Державний департамент США призначив колишнього посла країни у НАТО Курта Волкера спеціальним представником по Україні.

Українська правда