НСЖУ просит спецпредставителя США помочь освободить Асеева

Национальный союз журналистов Украины обратился к специальному представителю Государственного департамента США по вопросам Украины Курту Волкеру с просьбой оказать содействие в освобождении из плена журналиста Станислава Асеева, которого незаконно удерживают в оккупированном Донецке.

Открытое обращение опубликовано на сайте НСЖУ 13 октября.

Отмечается, что в течение длительного времени НСЖУ прилагал усилия для того, чтобы выяснить судьбу коллеги, привлечь внимание международных организаций к факту грубого нарушения свободы слова.

"Благодаря совместным усилиям НСЖУ удалось получить документ, из которого следует, что нашего коллегу удерживают представители группировки "ДНР". Но нам до сих пор неизвестно, в чем обвиняют журналиста, который был автором публикаций в ряде украинских СМИ. Со Станиславом отсутствует какая-либо связь", – отмечают журналисты.

А тот факт, что представители группировки "ДНР" до сих пор не показали Асеева, чтобы все убедились, что он жив и здоров, может свидетельствовать о пытках заключенного и видимых последствиях таких пыток", – говорится в обращении.

НСЖУ подчеркивает, что для освобождения Асеева имеющихся возможностей журналистского сообщества недостаточно. Поэтому просит господина Волкера поставить вопрос об освобождении журналиста во время диалогов об урегулировании вооруженного конфликта на востоке Украины.

Как сообщалось, Асеев с момента оккупации жил в Донецке, в последний раз выходил на связь 2 июня 2017 года.

Сначала боевики заявили, что не располагают информацией о местонахождении Асеева. А так называемая "полиция ДНР" для отвода глаз объявила журналиста в розыск.

Однако 28 июля Союз журналистов РФ, а 31 июля представитель Украины в трехсторонней контактной группе, вице-спикер Ирина Геращенко подтвердили, что пропавший украинский журналист находится в тюрьме оккупированного Донецка.

А группа по освобождению военнопленных "Патриот" получила информацию, что в первой половине июля Асеева сильно избили в тюрьме.

Как известно, 7 июля 2017 года Государственный департамент США назначил бывшего посла страны в НАТО Курта Волкера специальным представителем по Украине.

Украинская правда