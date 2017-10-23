Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Поліція звільнила заручників у британському розважальному центрі

Понеділок, 23 жовтня 2017, 04:04
Поліція звільнила заручників у британському розважальному центрі
Twitter

Поліція провела штурм розважального центру у місті Нанітон (Велика Британія), де озброєний чоловік захопив заручників.

Про це повідомляє ВВС.

За інформацією ВВС, двоє людей, яких утримував злочинець, звільнені, вони не постраждали. Підозрюваного поранили і відправили до лікарні.

Раніше повідомлялося, що близько 18:30 за місцевим часом в поліцію надійшов дзвінок про те, що чоловік з рушницею увійшов в будівлю боулінг-клубу на території парку розваг "Бермуда-парк". 

Поліція не вважає напад терористичною атакою.

Теми: Велика Британіязаручники
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Федоров закликає українців збирати FPV-дрони вдома

У Румунії фермери блокують рух вантажівок на пункті пропуску з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Велика Британія
Міноборони Британії вважає, що контрнаступ України йде за планом
Британська розвідка заявила про посилення військ РФ на півдні України новими Ка-52
Розвідка Британії: РФ вивела в Чорне море свій корвет для перехоплення комерційних суден
Останні новини
21:28
Євросоюз відреагував на вибори на Тайвані
20:50
Байден про прихід до влади уряду Туска в Польщі: Це дуже добре
20:28
У Facebook виявили понад 100 фейкових роликів від імені Сунака
20:20
Федоров закликає українців збирати FPV-дрони вдома
19:52
Байден: США передали Ірану приватне повідомлення про напади хуситів
19:46
Зеленський поговорив із лідерами коаліції Болгарії
19:33
Туск: Очікуватиму від України допомоги у вирішенні ситуації на кордоні
19:25
відеоЗеленський обговорив із главою МЗС Франції спільне виробництво дронів і артилерії
19:05
У США продовжують заборону на польоти літака Boeing 737 MAX 9 – Reuters
18:49
Найбільше атак відбито в суботу на Мар’їнському і Авдіївському напрямках – Генштаб
Усі новини...
Реклама: