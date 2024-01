Поліція звільнила заручників у британському розважальному центрі

Поліція провела штурм розважального центру у місті Нанітон (Велика Британія), де озброєний чоловік захопив заручників.

Про це повідомляє ВВС.

За інформацією ВВС, двоє людей, яких утримував злочинець, звільнені, вони не постраждали. Підозрюваного поранили і відправили до лікарні.

Pleased to say that the situation in #Nuneaton is now resolved. One suspect treated at scene and taken to hospital by ambulance... pic.twitter.com/GUi3Pd5THP