Прокурор вважає, що захист Януковича затягує справу про держзраду

Сторона звинувачення у справі про державну зраду Віктора Януковича вважає, що захист екс-президента умисно затягує справу.

Про це заявив прокурор Головної військової прокуратури Руслан Кравченко після того, як Оболонський райсуд Києва відсторонив адвоката Максима Гераська від цієї справи.

"Це рішення суду сторона обвинувачення не має права аналізувати та коментувати. Але сторона обвинувачення вважає, що сторона захисту зробили всі можливі дії для затягування та зриву процесу і недослідження доказів у цій справі", – сказав прокурор

Він сподівається, що Центр безоплатної допомоги надасть кваліфікованого захисника, який зможе захищати Віктора Януковича.

На запитання, чи вистачить новому адвокату однієї ночі для ознайомлення з матеріалами справи, Кравченко відповів, що 26 жовтня суд зможе надати достатньо часу захиснику – і сторона звинувачення буде згодна на це.

"Я вважаю, що кожному захиснику надавали час для ознайомлення з матеріалами. Тому я не бачу в цьому проблем і коментую, що сторона захисту зробила все, щоб зірвати процес", – заявив представник звинувачення.

Як відомо, 5 липня Янукович заявив, що не бажає брати участь в ініційованому Україною судовому процесі у справі про державну зраду і відкликає з суду своїх адвокатів. 6 липня захист Януковича подав до суду заяву про вихід і з процесу у справі про держзраду.

6 липня Оболонський райсуд Києва задовольнив клопотання сторони звинувачення і призначив екс-президенту безплатного адвоката з Регіонального центру надання безоплатної правової допомоги. Ним став Віталій Мешечек.

Представник інтересів Януковича Віталій Сердюк назвав це незаконним.

17 серпня Віталій Мешечек відмовився від своїх обов'язків захисника Віктора Януковича.

21 серпня Київський регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги призначив Януковичу нового державного адвоката Максима Герасько.

Максим Герасько намагався поговорити з Віктором Януковичем у Росії, але не зміг зустрітися з ним.

Герасько просив суд дати йому ще три місяці на вивчення матеріалів справи про державну зраду, натомість Оболонський райсуд Києва 25 жовтня відсторонив його від справи Януковича.

Олена Рощенко, УП