Прокурор считает, что защита Януковича затягивает дело о госизмене

Сторона обвинения по делу о государственной измене Виктора Януковича считает, что защита экс-президента умышленно затягивает дело.



Об этом заявил прокурор Главной военной прокуратуры Руслан Кравченко после того, как Оболонский райсуд Киева отстранил адвоката Максима Герасько от этого дела.



"Это решение суда сторона обвинения не имеет права анализировать и комментировать. Но сторона обвинения считает, что сторона защиты сделала все возможные действия для затягивания и срыва процесса и неисследования доказательств по этому делу", – сказал прокурор



Он надеется, что Центр бесплатной помощи предоставит квалифицированного защитника, который сможет защищать Виктора Януковича.



На вопрос, хватит ли новому адвокату одной ночи для ознакомления с материалами дела, Кравченко ответил, что 26 октября суд сможет предоставить достаточно времени защитнику – и сторона обвинения будет согласна на это.



"Я считаю, что каждому защитнику давали время для ознакомления с материалами. Поэтому я не вижу в этом проблем и комментирую, что сторона защиты сделала все, чтобы сорвать процесс", – заявил представитель обвинения



Как известно, 5 июля Янукович заявил, что не желает участвовать в инициированном Украиной судебном процессе по делу о государственной измене и отзывает из суда своих адвокатов. 6 июля защита Януковича подал в суд заявление о выходе экс-президента из процесса по делу о госизмене.

6 июля Оболонский райсуд Киева удовлетворил ходатайство стороны обвинения и назначил экс-президенту бесплатного адвоката из Регионального центра предоставления бесплатной правовой помощи. Им стал Виталий Мешечек.

Представитель интересов Януковича Виталий Сердюк назвал это незаконным.

17 августа Виталий Мешечек отказался от своих обязанностей защитника Виктора Януковича.

21 августа Киевский региональный центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи назначил Януковичу нового государственного адвоката Максима Герасько.

Максим Герасько пытался поговорить с Виктором Януковичем в России, но не смог встретиться с ним.

Герасько просил суд дать ему еще три месяца на изучение материалов дела о государственной измене, вместо того Оболонский райсуд Киева 25 октября отстранил его от дела Януковича.

Алена Рощенко, УП