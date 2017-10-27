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Головні новини дня – за 60 секунд

П'ятниця, 27 жовтня 2017, 22:32

Умеров і Чийгоз повернулися в Україну, Каталонія заявила про незалежність, інфляція виросла через підвищення мінімальної зарплатні, друзів Саакашвілі видворяють з України, заступник мера Вишгорода торгує наркотиками - новини, які обговорювали 27 жовтня.

Про Умерова та Чийгоза. Звільнені з ув'язнення окупантів заступники голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умеров і Ахтем Чийгоз прилетіли з Туреччини до Києва.

Лідер кримських татар Мустафа Джемілєв розповів, що Росія погодилась звільнити Чийгоза та Умерова через Туреччину.

Про Каталонію. Парламент Каталонії на засіданні 27 жовтня проголосував за резолюцію про проголошення незалежності автономії від Іспанії.

У відповідь на це сенат Іспанії 27 жовтня проголосував за активацію статті 155 Конституції країни, яка передбачає введення прямого управління в Каталонії.

Про інфляцію. Підвищення з 2017 року мінімальної заробітної плати додало 2-2,5 процентних пункти до інфляції поточного року, тоді як підвищення пенсій з жовтня додасть ще 0,3-0,6 п.п.

Про Саакашвілі. Друга Міхеіла Саакашвілі і добровольця Давида Макішвілі, колишніх охоронця і водія лідера партії "Рух нових сил" Георгія Рубашвілі і Міхеіла Абзіанідзе схопили в Києві і видворили до Грузії.

Про наркотики. Служба безпеки України викрила на розповсюдженні наркотиків заступника мера Вишгорода Київської області.

Про вибух на Солом'янці. Постраждала від вибуху в Солом'янському районі Києва Надія Тарасенко прийшла до тями.

Про санкції проти російських компаній. Держсекретар США Рекс Тілерсон затвердив список компаній РФ, співпрацю з якими заборонять американському бізнесу та іноземним підприємствам.

Про Кеннеді. Американська розвідка заявляє, що вбивця президента США Джона Кеннеді в 1963 році Лі Харві Освальд контактував з агентами КДБ.

Теми: кримські татариКаталонія ІспаніяСаакашвілі
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