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Главные новости дня – за 60 секунд

Пятница, 27 октября 2017, 22:32

Умеров и Чийгоз вернулись в Украину, Каталония заявила о независимости, инфляция выросла из-за повышения минимальной зарплаты, друзей Саакашвили выдворяют из Украины, заместитель мэра Вышгорода торгует наркотиками – новости, которые обсуждали 27 октября.

Об Умерове и Чийгозе. Освобожденные из заключения оккупантов заместители председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров и Ахтем Чийгоз прилетели из Турции в Киев.

Лидер крымских татар Мустафа Джемилев рассказал, что Россия согласилась освободить Чийгоза и Умерова из-за Турции.

О Каталонии. Парламент Каталонии на заседании 27 октября проголосовал за резолюцию о провозглашении независимости автономии от Испании.

В ответ на это, сенат Испании проголосовал за активацию статьи 155 Конституции страны, которая предусматривает введение прямого управления в Каталонии.

Об инфляции. Повышение с 2017 года минимальной заработной платы добавило 2-2,5 процентных пункта к инфляции текущего года, тогда как повышение пенсий с октября добавит еще 0,3-0,6 п.п.

О Саакашвили. Друга Михэила Саакашвили и добровольца Давида Макишвили, бывших охранника и водителя лидера партии "Рух новых сил" Георгия Рубашвили и Михэила Абзианидзе схватили в Киеве и выдворили в Грузию.

О наркотиках. Служба безопасности Украины разоблачила на распространении наркотиков заместителя мэра Вышгорода Киевской области.

О взрыве на Соломенке. Пострадавшая от взрыва в Соломенском районе Киева Надежда Тарасенко пришла в сознание.

О санкциях против российских компаний. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон утвердил список компаний РФ, сотрудничество с которыми запретят американскому бизнесу и иностранным предприятиям.

О Кеннеди. Американская разведка заявляет, что убийца президента США Джона Кеннеди в 1963 году Ли Харви Освальд контактировал с агентами КГБ.

Темы: крымские татарыКаталония ИспанияСаакашвили
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