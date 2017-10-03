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Луценко: ФК "Металіст" повертається від Курченка до держави

Вівторок, 3 жовтня 2017, 11:43

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив про повернення харківського футбольного клубу "Металіст" у власність держави.

Про це він сказав на спільному брифінгу з міністром юстиції Павлом Петренком у Харкові.

"Він повертається від Курченка до держави. Далі, очевидно, виконавчі органи країни ухвалять рішення про його використання. Можливий варіант передачі в муніципальне управління, можливо конкурс для інвесторів, можливо інші варіанти, які вже знаходяться поза моєю компетенцією", - сказав генпрокурор.

Він додав, що "ФК "Металіст" тепер буде належати не втікачам-клептократам, а харків'янам", оскільки суд вже прийняв рішення про повернення футбольного клубу у власність держави.

Як відомо, клуб "Металіст" належав олігархові-втікачу Сергієві Курченку, який вважався "гаманцем Януковича".

В серпні 2014 року господарський суд Києва заарештував кошти та майно компанії ВЕТЕК  Курченка, а також акції харківського ФК "Металіст", стадіон і футбольну базу.

Українська правда

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Теми: ГенпрокуратураХарківська областьКурченко
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