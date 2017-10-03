Муженко: Відповідальність за Калинівку має бути розподілена

Відповідальність за вибухи на складі боєприпасів у Калинівці повинна бути розподілена між усіма відповідальними за нього структурами, виходячи із їхнього функціоналу.

Про це в розмові з Сергієм Рахманіним на телеканалі ZIK розповів начальник генштабу Віктор Муженко.

"Ми готові нести відповідальність, але ми не готові бути в якості цапа-відбувайла. Це цілий комплекс, і є низка силових структур та органів державного управління, які повинні були б відповідати", – зазначив Муженко.

"Якщо є склад кримінального злочину, нехай проводиться відповідне розслідування та доводять вину конкретної особи. Після цього я готовий нести відповідальність, чи то кримінальну, чи адміністративну. Я відчуваю відповідальність, але не відчуваю провини ні за собою, ні за підлеглими. Ми зробили все можливе, але, на жаль, дечого не встигли", – заявив Муженко.

При цьому він визнає, що частина відповідальності лежить на ньому.

"Я вважаю себе відповідальним за те, що сталося у Калинівці, оскільки це об'єкт Збройних Сил. Але я не хотів би, щоб ті проблеми та недоліки, які мали місце в організації охорони та убезпеченні таких об'єктів, були покладені тільки на мене особисто та моїх підлеглих", – зазначив Муженко.

За його словами, його вина, в першу чергу, полягає в недостатньо твердій позиції вимагання відповідних процедурних моментів та у вирішенні існуючих проблем для якомога швидшого убезпечення арсеналу.

"Ми повинні чітко розуміти масштаби та обсяги цієї проблеми. Ці мільйони тон боєприпасів – залишки від колишньої радянської армії. Деякі з арсеналів взагалі планувались до розформування. З початком російсько-української війни було прийнято відповідне рішення щодо ліквідації деяких баз та складів зброї. До речі, склад у Калинівці був одним із тих арсеналів, які у перспективі повинні були бути ліквідованими", – заявив Муженко.

За його словами, у питанні відповідальності є кілька складових: фінансування, забезпечення залізничних перевезень боєприпасів.

"За військовими нормативами, один ешелон має здійснювати перевезення зі швидкістю 600-700 кілометрів на добу. У нас на це йде 3-4 доби. Тому виникають певні проблеми з відповідними поставками рухомого складу", – зазначив Муженко.

Як відомо, 26 вересня сталася пожежа на складах боєприпасів, що розташовані у районі міста Калинівка Вінницької області.

Постраждали щонайменше дві особи. Із зони ризику евакуйовано понад 30 тисяч людей, наразі вони поступово повертаються додому.

Слідчі відпрацьовують чотири основні версії детонації боєприпасів на території арсеналу.

Народний депутат з фракції "Народний фронт" і член колегії МВС Антон Геращенко пропонував звільнити голову Генштабу Віктора Муженка через надзвичайну ситуацію, яка виникла в Калинівці Вінницької області.

Муженко заявив, що звинуватити його чи його підлеглих не вийде.

Українська правда