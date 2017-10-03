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Муженко: Ответственность за Калиновку должна быть распределена

Вторник, 3 октября 2017, 13:28

Ответственность за взрывы на складе боеприпасов в Калиновке должна быть распределена между всеми ответственными за него структурами, исходя из их функционала.

Об этом в беседе с Сергеем Рахманиным на телеканале ZIK рассказал начальник генштаба Виктор Муженко.

"Мы готовы нести ответственность, но мы не готовы быть в качестве козла отпущения. Это целый комплекс, и есть ряд силовых структур и органов государственного управления, которые должны были бы отвечать ", - отметил Муженко.

"Если есть состав уголовного преступления, пусть проводится соответствующее расследование и доказывают вину конкретного лица. После этого я готов нести ответственность, уголовную или административную. Я чувствую ответственность, но не чувствую вины ни за собой, ни за подчиненными. Мы сделали все возможное, но, к сожалению, кое-чего не успели ", - заявил Муженко.

"Я считаю себя ответственным за то, что произошло в Калиновке, поскольку это объект Вооруженных Сил. Но я не хотел бы, чтобы те проблемы и недостатки, которые имели место в организации охраны и ограждении таких объектов, были возложены только на меня лично и моих подчиненных ", - отметил Муженко.

По его словам, его вина, в первую очередь, заключается в недостаточно твердой позиции в требовании соответствующих процедурных моментов и в решении существующих проблем для скорейшего обеспечения безопасности для арсенала.

"Мы должны четко понимать масштабы и объемы этой проблемы. Эти миллионы тонн боеприпасов - остатки от прежней советской армии. Некоторые из арсеналов вообще планировались к расформированию. С началом российско-украинской войны было принято соответствующее решение о ликвидации некоторых баз и складов оружия. Кстати, состав в Калиновке был одним из тех арсеналов, которые в перспективе должны были быть ликвидированными ", - заявил Муженко.

По его словам, в вопросе ответственности есть несколько составляющих: финансирование, обеспечение железнодорожных перевозок боеприпасов.

"По военным нормативам, один эшелон должен осуществлять перевозки со скоростью 600-700 километров в сутки. У нас на это уходит 3-4 суток. Поэтому возникают определенные проблемы с соответствующими поставками подвижного состава", - отметил Муженко.

Как известно, 26 сентября случился пожар на складах боеприпасов, расположенных в районе города Калиновка Винницкой области.

Пострадали по меньшей мере два человека. Из зоны риска эвакуированы более 30 тысяч человек, сейчас они постепенно возвращаются в свои дома.

Следователи отрабатывают четыре основные версии детонации боеприпасов на территории арсенала.

Народный депутат из фракции "Народный фронт" и член коллегии МВД Антон Геращенко предлагает уволить главу Генштаба Виктора Муженко из-за чрезвычайной ситуации, которая возникла в Калиновке Винницкой области.

Муженко в свою очередь заявил, что обвинить его или его подчиненных не получится.

Украинская правда

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