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Береза дав свідчення у справі про підпал його будинку

Вівторок, 3 жовтня 2017, 14:36

Народний депутат з фракції "Народний фронт" Юрій Береза дав свідчення у справі про підпал його будинку в селі Чумаки Дніпропетровської області.

Про це він розповів в коментарі УП 3 жовтня.

"На момент, коли все сталося мене взагалі не було вдома. Слідство це вже перевірило, перевірено місцезнаходження мого телефону, там були дзвінки і все інше. Цю історію перевіряла поліція району, поліція області, поліція загальнодержавна. Зараз справа в прокуратурі", - зазначив Береза.

Він додав, що дав свідчення "як простий громадянин".

"Віддав одяг, в якому знаходився, дав до огляду свої руки", - сказав Береза.

Разом з тим нардеп стверджує, що палія не били його охоронці.

"Уже проведено п’ять слідчих експериментів. Але це таємниця слідства, можу лише сказати, що його ніхто не бив", - сказав він і додав, що при затриманні нападник сказав його охоронцям, що є чеченцем.

За словами Берези, пізніше виявилося, що чоловік має офіційну довідку, що є божевільним.

"Перші слова були, коли його затримали, що в нього було завдання спалити машину, спалити будинок і завалити "баригу". При цьому він кричав "Аллах Акбар". Що мені відомо з поліції, він назвав прізвища (замовника – ред.) другого-третього кола одного з нардепів", - сказав Береза, однак не захотів говорити, про кого саме йдеться.

Щодо побитого чоловіка, нардеп сказав, що його "стан задовільний, він не при смерті".

Як відомо, 23 вересня поліція повідомила, що близько опівночі зловмисник підпалив одну з кімнат нежитлового будинку у с. Чумаки П’ятихатського районуДніпропетровської області, а трохи згодом – автомобіль "Nissan", припаркований на березі річки Саксагань.

Будинок охороняли двоє чоловіків, які помітили вогонь, швидко локалізували пожежу та викликали поліцію.

У поліції зазначили, що при затриманні чоловік "погрожував бойовою гранатою РГД-5 із запалом, яку під час слідчих дій вилучили поліцейські".

Пізніше повідомлялося, що у чоловіка, якого затримали за спробу підпалити будинок, який на 100% належить дружині Берези, лікарі виявили внутрішньочерепну травму.

Деякі ЗМІ вказують, що чоловіка міг побити сам нардеп, однак той цю інформацію заперечує.

Наразі з побиттям палія будинку Берези розбирається прокуратура.

Роман Кравець, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Дніпропетровська областькриміналНародний фронт
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