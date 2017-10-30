Вбивство Окуєвої: поліція розшукує нападників

Силовики проводять заходи по встановленню місця знаходження невідомих, які ввечері 30 жовтня розстріляли машину Аміни Окуєвої та її чоловіка Адама Осмаєва.

Про це заявив прокурор Київської області Дмитро Чибісов, передає телеканал "112".

Він заявив, що по автомобілю випустили не одну кулю.

"Зараз оглядається місце події, вносяться відомості до ЄРДР. Всі ці деталі згодом скажемо. Всі обставини досліджуються. Оперативними працівниками та слідчими ведеться огляд прилеглої території, щоб знайти засоби фіксації. Є певні орієнтування. На жаль, не можу озвучити. Можу сказати, що це була не одна куля", - повідомив він.

Чибісов зазначив, що наразі проводяться слідчо-оперативні дії з метою місця знаходження стрільців.

"Опрацьовуються всі можливі докази, зокрема застосовується технічні засоби для фіксації виявлення, працює група фахівців. Зараз є важливі обставини, які зафіксовані, сподіваємося, надалі будуть встановлюватися. Зараз здійснюється перехоплення осіб, є деякі міркування, але це ще не все, що обробляється", - розповів він.

Як відомо, ввечері 30 жовтня на залізничному переїзді біля селища Глеваха Київської Області невідомі обстріляли з кущів автомобіль Аміни Окуєвої, вона загинула.

Речник Нацполіції України Ярослав Тракало у коментарі "Українській правді" заявив, що Аміну Окуєву та її чоловіка Адама Осмаєва розстріляли з автоматичної зброї.

На місці працюють слідчо-оперативні групи поліції і голова Нацполіції України Сергій Князєв. Також Нацполіція повідомила про введення плану-перехоплення "Сирена" в Київській і сусідніх областях у зв'язку із вбивством.

Аміна Окуєва брала участь у Революції Гідності та у війні на Донбасі у складі батальйону "Київ-2". Це вже не перший раз, коли на Аміну Окуєву та її чоловіка Адама Осмаєва вчиняли напад. Як відомо, 1 червня 2017 року у Києві на Подолі стріляли у колишніх бійців-добровольців Аміну Окуєву та її чоловіка Адама Осмаєва.

За попередньою інформацією, нападник назвався французьким журналістом і запросив подружжя на зустріч, а потім у машині вистрілив в Адама – тоді Аміна вистрелила у відповідь.

Поранених Осмаєв та нападника відправили до лікарні.

За даними ЗМІ, людина, яка намагалася застрелити Осмаєва, є кілером із прізвиськом "Дінго", який вбив охоронця президента Чечні Рамзана Кадирова.

Нападнику на добровольців оголошено підозру.

Тоді Окуєва вважала, що напад на Осмаєва здійснив досвідчений кілер, якого готували в ФСБ або ГРУ РФ.