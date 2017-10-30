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Убийство Окуевой: полиция разыскивает нападавших

Понедельник, 30 октября 2017, 22:30

Силовики проводят мероприятия по установлению места нахождения неизвестных, которые вечером 30 октября расстреляли машину Амины Окуевой и ее мужа Адама Осмаева.

Об этом заявил прокурор Киевской области Дмитрий Чибисов, передает телеканал "112".

Он заявил, что по автомобилю выпустили не одну пулю.

"Сейчас осматривается место происшествия, вносятся сведения в ЕРДР. Все эти детали впоследствии скажем. Все обстоятельства исследуются. Оперативными работниками и следователями ведется осмотр прилегающей территории, чтобы найти средства фиксации. Есть определенные ориентирования. К сожалению, не могу озвучить. Могу сказать, что это была не одна пуля", - сообщил он.

Чибисов отметил, что сейчас проводятся следственно-оперативные действия с целью местонахождения стрелков.

"Прорабатываются все возможные доказательства, в частности применяется технические средства для фиксации обнаружения, работает группа специалистов. Сейчас есть важные обстоятельства, которые зафиксированы, надеемся, в дальнейшем будут устанавливаться. Сейчас осуществляется перехват лиц, есть некоторые соображения, но это еще не все, что обрабатывается" , - рассказал он.

Как известно, вечером 30 октября на железнодорожном переезде возле поселка Глеваха Киевской Области неизвестные обстреляли из кустов автомобиль Амины Окуевой, она погибла.

На месте работают следственно-оперативные группы полиции и глава Нацполиции Украины Сергей Князев. Также Нацполиция сообщила о введении плана-перехвата "Сирена" в Киевской и соседних областях в связи с убийством.

Амина Окуева участвовала в Револиции Достоинства и в войне на Донбассе в составе батальона "Киев-2". Это уже не первый раз, когда на Амину Окуеву и ее мужа Адама Осмаева совершали нападение.

Как известно, 1 июня в Киеве на Подоле стреляли в бывших бойцов-добровольцев Амину Окуеву и ее мужа Адама Осмаева. По предварительной информации, нападавший назвался французским журналистом и пригласил супругов на встречу, а затем в машине выстрелил в Адама – тогда Амина выстрелила в ответ.

Раненые Осмаев и нападавший находятся в больнице.

По данным СМИ, человек, который пытался застрелить Осмаева, является киллером по прозвищу "Динго", который убил охранника президента Чечни Рамзана Кадырова.

Нападавшему объявлено о подозрении

Тогда Окуева считала, что на Адама Осмаева совершил нападение опытный киллер, которого готовили в ФСБ или ГРУ РФ.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Убийство ОкуевойКиевская областьполицияпрокуратура
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