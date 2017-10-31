Манафорт фігурує у двох розслідуваннях ГПУ – прокурор

Кримінальна справа у США щодо відмивання коштів Полом Манафортом, зароблених в Україні за правління Януковича, вписується у рамки розслідувань Генпрокуратури.

Про це заявив керівник Департаменту спецрозслідування ГПУ Сергій Горбатюк, передає Громадське радіо.

"Розслідування вкладається у рамку тих розслідувань, які ми здійснюємо. Перше стосується розтрати коштів Міністерства юстиції, які виділялись на американську юридичну фірму для підготовки звіту по справі "Тимошенко проти України" щодо її незаконного арешту. Друге – в частині матеріалів по чорній бухгалтерії. Ці справи ми далі розслідуємо", – повідомив Горбатюк.

За його словами, Генпрокуратура два роки тому надсилала запит до Міністерства юстиції США з проханням допитати Манофорта щодо коштів та їх використання, але українське відомство не отримало відповіді.

Як відомо, 30 жовтня було оприлюднено звинувачення Полу Манафорту та Річарду Ґейтсу. Воно містить 12 пунктів і включає перешкоджання діяльності урядових установ США, відмивання грошей, несплату податків, шахрайські дії та роботу в якості лобіста іноземної установи без реєстрації, що є кримінальним злочином в США.

Президент США Дональд Трамп, в свою чергу, обурився обвинуваченнями проти Манафорта і закликав слідчих сфокусуватися на Гілларі Клінтон.

Манафорт є центральною фігурою в розслідуванні спеціального радника Роберта Мюллера про можливу змову між кампанією Трампа і Росією, почасти через числені зв'язки Манафорта з росіянами і його роботу з Януковичем.

У США обвинувачення серед іншого вимагає конфіскації майна колишнього керівника президентської кампанії Дональда Трампа політтехнолога Пола Манафорта та його партнера Річарда Ґейтса, включаючи чотири об’єкти нерухомості в Нью Йорку та Вірджинії.

Манафорту загрожує до 80 років позбавлення волі, якщо його вину доведуть. Сам Манафорт не визнає свою провину.