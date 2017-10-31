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Манафорт фигурирует в двух расследованиях ГПУ – прокурор

Вторник, 31 октября 2017, 00:50
Манафорт фигурирует в двух расследованиях ГПУ – прокурор

Уголовное дело в США по отмыванию Полом Манафортом средств, заработанных в Украине при правлении Януковича, вписывается в рамки расследований Генпрокуратуры.

Об этом заявил руководитель Департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк, передает Громадське радіо.

"Расследование укладывается в рамки тех расследований, которые мы осуществляем. Первое касается растраты средств Министерства юстиции, которые выделялись на американскую юридическую фирму для подготовки отчета по делу "Тимошенко против Украины" относительно его незаконного ареста. Второе  в части материалов по черной бухгалтерии. Эти дела мы дальше расследуем",  сообщил Горбатюк.

По его словам, Генпрокуратура два года назад посылала запрос в Министерство юстиции США с просьбой допросить Манофорта относительно средств и их использования, но украинское ведомство не получило ответа.

Как сообщалось, 30 октября было обнародовано обвинение Полу Манафорту и Ричарду Гейтсу. Оно содержит 12 пунктов и включает препятствование деятельности правительственных учреждений США, отмывание денег, неуплате налогов, мошеннические действия и работу в качестве лоббиста иностранной учреждения без регистрации, что является уголовным преступлением в США.

Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, возмутился обвинениями против Манафорта и призвал следователей сфокусироваться на Хиллари Клинтон.

Манафорт является центральной фигурой в расследовании специального советника Роберта Мюллера о возможном сговоре между кампанией Дональда Трампа и Россией, отчасти из-за многих связей Манафорта с россиянами и его работы с Януковичем.

В США обвинение среди прочего требует конфискации имущества бывшего руководителя президентской кампании Дональда Трампа политтехнолога Пола Манафорта и его партнера Ричарда Гейтса, включая четыре объекта недвижимости в Нью-Йорке и Вирджинии.

Манафорту грозит до 80 лет лишения свободы, если его вину докажут. Сам Манафорт не признает себя виновным.

"Украинская правда" в Threads

Темы: УкраинаПол МанафортСША
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