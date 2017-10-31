В Окуєву влучило 6 куль
Боєць АТО Ротан Кримський повідомив, що в Аміну Окуєву влучило 6 куль.
Про це він написав на свої сторінці у Facebook.
"Стрільба велася справа. Аміна взяла на себе 6 куль з АК", - написав Кримський.
На опублікованому ним фото видно, що в автомобіль потрапило щонайменше 10 куль.
Як відомо, увечері 30 жовтня автомобіль Аміни Окуєвої та Адама Осмаєва обстріляли на залізничному переїзді поблизу Глевахи. Аміні влучили в голову й вона загинула, Адам поранений і перебуває у лікарні.
Повідомляють, що зловмисників було двоє.
Встановлено, що стріляли з автоматичної зброї.
Поліція порушила справу про умисне вбивство (ч. 2 ст. 115) Кримінального кодексу України.
У червні на Подолі у Києві в Окуєву та Осмаєва уже стріляли просто в їхній машині, тоді Аміна врятувала свого чоловіка, вистріливши в нападника.
Тоді поліція затримала Олександра Дакара за напад на Адама Осмаєва. За даними ЗМІ, нападник міг бути кілером "Дінго", який вбив охоронця президента Чечні Рамзана Кадирова.
Після вбивства Окуєвої у поліції повідомили, що Аміна та Адам відмовилися від охорони попри попередній напад.
Українська правда