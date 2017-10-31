Головні новини дня – за 60 секунд

Затримання сина Авакова, версії вбивства Окуєвої, затримання Бакая, 4 позиції в Doing Business і зростання прибутку банку Порошенка - новини, які обговорювали 31 жовтня.

Тема дня: затримання сина Авакова. Національне антикорупційне бюро затримало сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Олександра за підозрою в розкраданні коштів під час закупівлі рюкзаків для Нацгвардії.

Крім нього затримали екс-заступника Авакова Сергія Чеботаря.

Міністр МВС Арсен Аваков заявив, що ні його син, ні фірми, в яких він є засновником, не мають і не мали ні копійки грошей з бюджету України.

Міністерство внутрішніх справ вважає дії Національного бюро "політичними, а не юридично обґрунтованими".

"Національне антикорупційне бюро України є аполітичним, незалежним правоохоронним органом", - заявила його речниця Світлана Оліфіра.

Про Осмаєва та Окуєву. "Основних версій дві – це дії російських спецслужб, убивство з метою дестабілізації громадсько-політичної ситуації, створення атмосфери терору і жаху в Україні, а друга – це дії осіб, які перебувають на території чеченської республіки, це помста Адаму за те, що він пішов проти Рамзана Кадирова (російський чеченський державний діяч, президент Чечні – ред.) і його оточення", - сказав Геращенко.

Про затримання Бакая. У російській столиці затримали колишнього керівника Державного управління справами та голову НАК "Нафтогаз України" Ігоря Бакая. Колишнього високопосадовця звинувачують у тому, що він оманним шляхом заволодів фінансами сторонніх осіб. На нього є 10 заяв від ошуканих, і серед них заява від російського мільярдера Алішера Усманова, який нібито позичив Бакаю 9 мільйонів доларів.

У цей же день Таганський районний суд Москви розпорядився взяти Бакая під варту.

Про Хараберюша. Служба безпеки затримала в Одесі жінку, яку підозрюють у вчиненні підриву машини полковника СБУ Олександра Хараберюша в Маріуполі Донецької області у березні цього року.

Про Doing Business-2018. Про Україна посіла 76 місце серед 190 країн світу у рейтингу Doing Business-2018, який готує Світовий банк.

Про посилення антитерористичного режиму. Секретар РНБО Олександр Турчинов доручив посилити антитерористичний і контррозвідувальний режим в Україні через терористичні акти та вбивство військовослужбовця Аміни Окуєвої.

Про банк Порошенка. У січні-вересні Міжнародний інвестиційний банк збільшив чистий прибуток в 2,5 рази до 78,364 мільйона гривень порівняно з аналогічним періодом 2016 роки (31,4 мільйона).

Про відкликання Нацгвардії з-под Ради. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков розпорядився зняти посилену охорону Верховної Ради. "Витрачати державні ресурси і охороняти далі цей мотлох під Радою більше не маємо наміру. Дав команду зняти сили МВС з охорони периметра", – написав міністр.