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Главные новости дня – за 60 секунд

Вторник, 31 октября 2017, 20:35

Задержание сына Авакова, версии убийства Окуевой, задержание Бакая, 4 позиции в Doing Business и о росте прибыли банка Порошенко – новости, которые обсуждали 31 октября.

Тема дня: задержание сына Авакова. Национальное антикоррупционное бюро задержало сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра по подозрению в хищении средств при закупке рюкзаков для Нацгвардии.

Кроме него был задержан и экс-заместитель Авакова Сергей Чеботарь.

Министр МВД Арсен Аваков заявил, что ни его сын, ни фирмы, в которых он является учредителем, не имеют и не имели ни копейки денег с бюджета Украины.

Министерство внутренних дел считает действия Национального бюро "политическими, а не юридически обоснованными".

"Национальное антикоррупционное бюро Украины является аполитичным, независимым правоохранительным органом", - заявила пресс-секретарь НАБУ Светлана Олифира.

Об Осмаеве и Окуевой. "Основных версий две – это действия российских спецслужб, убийство с целью дестабилизации общественно-политической ситуации, создание атмосферы террора и ужаса в Украине. А вторая – это действия лиц, находящихся на территории чеченской республики, это месть Адаму за то, что он пошел против Рамзана Кадырова (русский чеченский государственный деятель, президент Чечни – ред.) и его окружения", - сказал Геращенко.

О задержании Бакая. В российской столице задержали бывшего руководителя Государственного управления делами и главу НАК "Нафтогаз Украины" Игоря Бакая. Чиновника обвиняют в том, что он обманным путем завладел деньгами посторонних лиц. На него есть 10 заявлений от обманутых, и среди них заявление от российского миллиардера Алишера Усманова, который якобы одолжил Бакаю 9 миллионов долларов.

В этот же день Таганский районный суд Москвы распорядился заключить Бакая под стражу.

О Хараберюше. Служба безопасности задержала в Одессе женщину, которую подозревают в совершении подрыва машины полковника СБУ Александра Хараберюша в Мариуполе Донецкой области в марте этого года.

О Doing Business-2018. Украина заняла 76 место среди 190 стран мира в рейтинге Doing Business-2018, который готовит Всемирный банк.

Об усилении антитеррористического режима. Секретарь СНБО Александр Турчинов поручил усилить антитеррористический и контрразведывательный режим в Украине из-за террористических актов и убийства военнослужащей Амины Окуевой.

О банке Порошенко. В январе-сентябре Международный инвестиционный банк увеличил чистую прибыль в 2,5 раза до 78,364 миллиона гривен по сравнению с аналогичным периодом 2016 года (31,4 миллиона).

Об отзыве Нацгвардии из-под ВР. Министр внутренних дел Арсен Аваков распорядился снять усиленную охрану Верховной Рады. "Тратить государственные ресурсы и охранять дальше этот хлам под Радой больше не намерены. Дал команду снять силы МВД по охране периметра", – написал министр.

"Украинская правда" в Threads

Темы: убийствоАваковСБУПорошенко
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