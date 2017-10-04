ЄБРР оголосив про закриття п’яти з семи офісів у Росії

Європейський банк реконструкції і розвитку повідомив, що 2018 року закриє п’ять із семи своїх офісів у Росії у зв’язку із запровадженою цим банком забороною на нові інвестиційні позики в цій країні.

Про це пише Радіо Свобода.

Як повідомив речник банку Джонатан Чарльз, банк закриє малі регіональні офіси в Єкатеринбурзі, Красноярську, Ростові-на-Дону, Владивостоці і Самарі до кінця першого кварталу наступного року. Залишаться тільки відділення банку в Москві і Санкт-Петербурзі.

Представник Росії в ЄБРР Денис Морозов висловив жаль з приводу того, що, за його словами, цей банк "втратив Росію, свій найбільший і найприбутковіший ринок" і що він "не зможе більше виконувати свій мандат і допомагати перетворювати Росію на краще".

Європейський банк реконструкції і розвитку запровадив заборону на нові інвестиційні позики в Росії через агресію Москви проти України, спершу в Криму, а потім на Донбасі, 2014 року.

Після того, як у травні 2017 року рада директорів банку відкинула заклик Росії скасувати цю заборону, Москва звинуватила банк у тому, що він перетворився на інструмент зовнішньої політики Заходу.

Попри заборону на нові інвестиції, ЄБРР далі здійснює керівництво давнішими інвестиційними програмами в Росії на загальну суму в понад 3 мільярди євро.

У семи офісах банку в Росії до початку влаштованої Москвою кризи навколо України працювало близько 160 осіб, на цей час із них залишилося близько половини.

ЄБРР, що був створений 1991 року після розпаду СРСР, надав позики на мільярди доларів країнам, що виникли на його місці, і країнам колишнього східного блоку, а потім розширив діяльність і на інші частини світу і нині працює в більш ніж 30 країнах. Найбільшими акціонерами банку є країни члени "G7".