ЕБРР объявил о закрытии пяти из семи офисов в России

Европейский банк реконструкции и развития сообщил, что в 2018 году закроет пять из семи своих офисов в России в связи с введенным этим банком запретом на новые инвестиционные займы в этой стране.

Об этом пишет Радио Свобода.

Как сообщил представитель банка Джонатан Чарльз, банк закроет малые региональные офисы в Екатеринбурге, Красноярске, Ростове-на-Дону, Владивостоке и Самаре до конца первого квартала следующего года. Останутся только отделения банка в Москве и Санкт-Петербурге.

Представитель России в ЕБРР Денис Морозов выразил сожаление по поводу того, что, по его словам, этот банк "потерял Россию, свой самый большой и самый прибыльный рынок" и что он "не сможет больше выполнять свой мандат и помогать превращать Россию к лучшему".

Европейский банк реконструкции и развития ввел запрет на новые инвестиционные займы в России из-за агрессии Москвы против Украины, сначала в Крыму, а затем на Донбассе, в 2014 году.

После того, как в мае 2017 года совет директоров банка отверг призыв России отменить этот запрет, Москва обвинила банк в том, что он превратился в инструмент внешней политики Запада.

Несмотря на запрет на новые инвестиции, ЕБРР продолжает осуществлять руководство давними инвестиционными программами в России на общую сумму более 3 млрд евро.

В семи офисах банка в России к началу устроенного Москвой кризиса вокруг Украины работало около 160 человек, в настоящее время из них осталось около половины.

ЕБРР, который был создан в 1991 году после распада СССР, предоставил займы на миллиарды долларов странам, возникшим на его месте, и странам бывшего восточного блока, а затем расширил деятельность и на другие части мира и в настоящее время работает в более чем 30 странах. Крупнейшими акционерами банка являются страны члены "G7".