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Бойовики дещо знизили активність, але б'ють із мінометів – штаб АТО

Середа, 4 жовтня 2017, 18:42

Після активізації 3 жовтня в середу кількість обстрілів з боку незаконних збройних формувань на Донбасі дещо зменшилася.

Про це йдеться у вечірньому зведенні прес-центру штабу АТО 4 жовтня.

"Водночас, ворог й надалі не припиняє застосовувати міномети. Так, близько 3 ночі окупанти били з мінометів калібру 82 міліметри по наших позиціях у районі Гнутового, що на Приморському напрямку. Також під вогнем з гранатометів і стрілецької зброї противника, у середу вдень опинились укріплення української армії біля Красногорівки", – повідомляє штаб.

На донецькому напрямку бойовики з озброєння БМП та великокаліберних кулеметів обстріляли позиції сил АТО біля Зайцевого. А автоматичні гранатомети противник застосовував на підступах до Опитного.

"У відповідь на майже кожну провокацію українські військові відкривали жорсткий вогонь на придушення збройної активності ворога", – зазначено в повідомленні.

З опівночі втрат серед українських бійців немає.

Українська правда

Теми: АТО
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